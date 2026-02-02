2026. február 2., hétfő

Előd

Catherine O'Hara utolsó órái körül egyre több a kérdőjel

Csak a férje tudta, hogy beteg

 2026. február 2. hétfő. 17:40
A 71 éves színésznő rövid betegség után halt meg Los Angeles-i otthonában. Azt, hogy miben hunyt el, nem hozták nyilvánosságra, ismerősei nem is tudták, hogy Catherine O'Hara egészségi problémákkal küzdött

Catherine O'Hara halálát pénteken erősítette meg ügynöksége. Azt írták, légzési nehézség miatt vitték kórházba, ahol nem sokkal később elhunyt. Lapinformációk szerint a színésznő betegségéről férje, Bo Welch senkinek nem beszélt.

A színésznő a hírek szerint rövid betegség után halt meg. Úgy tudni, Catherine O'Hara és férje, Bo Welch szűk körben sem beszéltek a színésznő egészségi állapotáról. „Welch talán tudta, mi fog történni” − állítják bennfentesek, és hozzátették sok, O'Harához közel álló személy egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy barátjuk beteg. A halála előtti napokban O'Hara lemondta a The Studio második évadának forgatását és a stábbal közölték, hogy a színésznő karaktere nélküli jelenetekre összpontosítsanak, mivel annak magánjellegű elfoglaltsága van.

O'Hara férje és két gyermeke úgy döntöttek, különleges módon emlékeznek meg elhunyt szerettükről. Rokonokkal és barátokkal együtt elevenítik fel a komika legviccesebb szerepeit és a legvidámabb közös történeteiket. Arról írtak, hogy a pénteki összejövetelen a halál fájdalma helyett, az élet örömeire koncentrálnak – írja a Life.

