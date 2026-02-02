Archie dajkája kitálalt

Meghan Markle és Harry herceg volt dajkája, Lorren Khumalo hónapokon át vigyázott kisfiukra, Archie hercegre. Első találkozásuk Lorren szerint igazán meglepő volt számára.

Archie 2019 májusában született, ezután Lorren hosszabb ideig gondoskodott az újszülött hercegről. Harry és Meghan ekkor a windsori kastély közelében található Frogmore Cottage-ban éltek.

Lorren elmondta: nagyon meglepte, milyen fogadtatásban részesült, amikor az állásinterjúra megérkezett a pár otthonába.

Amikor odaértem, Harry kitárta a karját, és azt mondta: „Szia, Lorren!”, majd megölelt. Arra gondoltam: Hű, micsoda úriember, micsoda kincs! El sem hittem – emlékezett vissza.

A dajka azt is felidézte, hogy amikor először meglátta Meghant, arra gondolt, mennyire gyönyörű nő. A pár azonban nagyon gyorsan oldott, kényelmes légkört teremtett számára. Lorren szerint az otthon pontosan olyan volt, mint egy átlagos családi ház.

Archie korábbi dajkája a Sussex családról szóló Netflix-dokumentumsorozatban adott interjújában elmondta, hogy Harry és Meghan egyaránt nagyon gyakorlatias szülők voltak. Minden reggel meglátogatták Archie-t, időt töltöttek vele ébredés után, majd gyakran sétálni mentek együtt – írja az Express.

Egyébként maga Meghan is odavolt a dajkáért:

Nemcsak Archie-ról, hanem rólunk is gondoskodott. Rólam különösen nagyon jól - emlékezett meg Lorren náluk töltött idejéről – írja a Borsonline.