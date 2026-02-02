Bulvár
Archie dajkája kitálalt
Ilyen valójában Meghan Markle és Harry herceg
Archie 2019 májusában született, ezután Lorren hosszabb ideig gondoskodott az újszülött hercegről. Harry és Meghan ekkor a windsori kastély közelében található Frogmore Cottage-ban éltek.
Lorren elmondta: nagyon meglepte, milyen fogadtatásban részesült, amikor az állásinterjúra megérkezett a pár otthonába.
Amikor odaértem, Harry kitárta a karját, és azt mondta: „Szia, Lorren!”, majd megölelt. Arra gondoltam: Hű, micsoda úriember, micsoda kincs! El sem hittem – emlékezett vissza.
A dajka azt is felidézte, hogy amikor először meglátta Meghant, arra gondolt, mennyire gyönyörű nő. A pár azonban nagyon gyorsan oldott, kényelmes légkört teremtett számára. Lorren szerint az otthon pontosan olyan volt, mint egy átlagos családi ház.
Archie korábbi dajkája a Sussex családról szóló Netflix-dokumentumsorozatban adott interjújában elmondta, hogy Harry és Meghan egyaránt nagyon gyakorlatias szülők voltak. Minden reggel meglátogatták Archie-t, időt töltöttek vele ébredés után, majd gyakran sétálni mentek együtt – írja az Express.
Egyébként maga Meghan is odavolt a dajkáért:
Nemcsak Archie-ról, hanem rólunk is gondoskodott. Rólam különösen nagyon jól - emlékezett meg Lorren náluk töltött idejéről – írja a Borsonline.