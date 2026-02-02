A norvég koronahercegnő fiát letartóztatták

A norvég koronahercegnő, Mette-Marit fia, Marius Borg Høiby egy nappal a vele szemben indított nemi erőszak per kezdete előtt letartóztatásba került.

A 29 éves férfit vasárnap este tartóztatták le, áll a közleményben. A rendőrség nem adott tájékoztatást a letartóztatás helyszínéről. A férfit többek között késsel való fenyegetéssel és látogatási tilalom megsértésével gyanúsítják.

Høiby ellen kedden (9.30-tól) Oslo-ban kezdődik a per. A koronahercegnő korábbi kapcsolatából született fiát eddig 38 pontban vádolják, többek között nemi erőszakkal, bántalmazással, testi sértéssel, rongálással és látogatási tilalom megsértésével. Különösen a szexuális bűncselekmények vádjait utasítja vissza.

Az első vádak 2024-ben merültek fel, azóta számuk folyamatosan nőtt. Legutóbb néhány héttel ezelőtt hat további vádpontot adtak hozzá: Marius Borg Høiby állítólag körülbelül 3,5 kiló marihuánát tárolt és szállított, valamint többször is gyorshajtott motorjával - írja a focus.de.

Állítólagos áldozatok és tanúk vallomásai

2024 nyarán beismerte, hogy alkohol és kokain hatása alatt erőszakoskodott akkori barátnőjével szemben, és tönkretett dolgokat a lakásában. Akkoriban egy nyilatkozatában pszichés problémákról és arról számolt be, hogy már régóta küzd a kábítószer-függőséggel. A nyomozók biztosak abban, hogy számos bűncselekményt követett el, köztük több szexuális bűncselekményt a norvég nemi erőszakról szóló törvény szerint. A jogerős ítéletig az ártatlanság vélelme érvényes.

A tárgyalás március közepéig tart. Az első napon a vádirat felolvasása és a záróbeszédek után a második napon Høibynek kell állást foglalnia a vádakkal kapcsolatban. Emellett több feltételezett áldozat és tanú is megszólal, köztük a vádlott volt barátnői. A nőkről szóló tudósításokra szigorú szabályok vonatkoznak. Számos vallomás zárt ajtók mögött zajlik. A média érdeklődése hatalmas.