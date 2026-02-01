2026. február 1., vasárnap

Musk tagadja, hogy járt volna Epstein szigetén

A Tesla és a SpacecX vezére többször kapott meghívást

MH
 2026. február 1. vasárnap. 16:25
Elon Musk szerint tudatosan kerülte Jeffrey Epstein meghívásait, és már a levelezést is kockázatosnak tartotta – írta az X közösségi oldalon az amerikai vállalkozó.

Musk tagadja, hogy járt volna Epstein szigetén
Elon Musk
Fotó: AFP/Allison Robbert

Musk közölte: csak nagyon korlátozott mértékben levelezett Epsteinnel, és többször visszautasította a magánszigetére szóló meghívásokat. Állítása szerint tisztában volt azzal, hogy bármilyen kapcsolatot később ellene lehet fordítani, ezért igyekezett távolságot tartani.

Az ügy előzménye, hogy az amerikai igazságügyi hatóságok nemrég lezárták az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalának folyamatát. A közzétett dokumentumok, levelek és fényképek összesen több mint 3,5 millió fájlt tesznek ki.

