Musk tagadja, hogy járt volna Epstein szigetén

Elon Musk szerint tudatosan kerülte Jeffrey Epstein meghívásait, és már a levelezést is kockázatosnak tartotta – írta az X közösségi oldalon az amerikai vállalkozó.

Musk közölte: csak nagyon korlátozott mértékben levelezett Epsteinnel, és többször visszautasította a magánszigetére szóló meghívásokat. Állítása szerint tisztában volt azzal, hogy bármilyen kapcsolatot később ellene lehet fordítani, ezért igyekezett távolságot tartani.

Az ügy előzménye, hogy az amerikai igazságügyi hatóságok nemrég lezárták az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalának folyamatát. A közzétett dokumentumok, levelek és fényképek összesen több mint 3,5 millió fájlt tesznek ki.

