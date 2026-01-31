Problémák András herceg volt feleségénél

András hercegnek és volt feleségének, Sarah Fergusonnak el kell hagyniuk otthonukat a botrányos rangvesztés után. A volt házaspártól elvették királyi címeiket, kitüntetéseiket, sőt még a villát is, ahol korábban éltek.

A volt hercegné egyik barátja azt mondta, hogy Sarah nem fog András herceghez költözni

Sarah Fergusonnak nincs hol laknia, miután kiderült, hogy András herceg és lányai nem tudnak neki otthont biztosítani. A 66 éves nő hivatalosan is elköltözött abból az otthonból, amelyet 2008 óta osztott meg volt férjével, annak ellenére, hogy az egykori pár 1992 óta külön él.

Egy a királyi családhoz közeli forrás szerint Sarah Ferguson lakhatási válságban van, miután arról számoltak be, hogy reménykedik, hamarosan új otthont talál. A forrás hozzátette, hogy a nőnek csökkentenie kell az elvárásait, miután elhagyta a 30 szobás kastélyt, amelyben korábban élt.

A volt hercegné egyik barátja azt mondta, hogy Sarah nem fog András herceghez költözni, mert inkább a windsori körzetben szeretne maradni. A Times arról is beszámol, hogy a nő nem költözhet lányaihoz, a 37 éves Beatrix hercegnőhöz és a 35 éves Eugénia hercegnőhöz.

Ferguson és a pár lányai között melegebb a kapcsolat, de nem ajánlottak fel állandó szállást az édesanyjuknak. András herceg és Sarah Ferguson egyelőre lakhatási válságban vannak. Ez azt jelentheti, hogy csökkenteniük kell az elvárásaikat azzal kapcsolatban, hogy milyen életmódot szeretnének élni

Eddig úgy tűnt, hogy a kitagadott herceg a király egyik birtokára költözik, most azonban arról számoltak be, hogy biztonsági aggályok merültek fel, ezért bizonytalan a költözés.

Beatrix hercegnő jelenleg férjével, Edoardo Mapelli Mozzival és gyermekeikkel, a négyéves Siennával és az egyéves Athenával, a Cotswoldsban él. Nővérével ellentétben Eugénia hercegnő idejét az Egyesült Királyság és Portugália között osztja meg, mivel férje, Jack Brooksbank munkaügyi kötelezettségei miatt gyakran ingázik a két ország között – írja a Ripost.