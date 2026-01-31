Mi lett Beatrice és Eugénia vezetékneve?

Beatrice és Eugénia királyinak születtek, mint az egykori András herceg lányai, de mi a vezetéknevük, miután apjukat királyi címeitől megfosztották?

Úgy tűnik, a két hercegnőnek nincs gondja a nevükkel

2025 októberében Károly király megfosztotta öccsét királyi címeitől, amikor napvilágra került a néhai Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata. András többször is tagadta, hogy bármi rosszat tett volna.

A Buckingham-palota október 30-i nyilatkozatával bejelentette, hogy a korábbi yorki herceget most Andrew Mountbatten Windsornak hívják.

A 65 éves András körüli botrány kérdéseket vetett fel lányai, a 37 éves Beatrice hercegnő és a 35 éves Eugénia hercegnő jövőjével kapcsolatban, beleértve a királyi címük státuszát is.

A néhai Erzsébet királynő unokájaként András lányai megtartják királyi címüket V. György 1917-es törvényének megfelelően. Beatrice és Eugénia továbbra is hercegnők, és megtartják az Őkirályi Felség (HRH) megszólítást.

Amikor Andrást októberben megfosztották királyi címétől, kiderült, hogy Beatrice hercegnő és Eugénia hercegnő címei és pozíciói érintetlenek maradtak. Karácsony napján a nővérek csatlakoztak Károly királyhoz és más családtagokhoz a Sandringham-i templomba, míg szüleiket száműzték az összejövetelről.

Ezt a vezetéknevet használja Beatrice és Eugénia hercegnő

Beatrice hercegnő, Mrs. Edoardo Mapelli Mozzi, amely Edoardo Mapelli Mozzival kötött házasságát tükrözi, míg Eugéniát továbbra is Eugénia hercegnő, Mrs. Jack Brooksbank, hogy tükrözze a Jack Brooksbankkal való kapcsolatát.

Mindkét hercegnőt az utódlási sorban követik gyermekeik. Beatrice hercegnőt a 4 éves Sienna és az 1 éves Athena, míg Eugéniát a 4 éves August és a 2 éves Ernest követi.

Mielőtt összeházasodtak, Beatrice hercegnőt és Eugénia hercegnőt Beatrice yorki hercegnőként és Eugénia yorki hercegnőként ismerték, hogy tükrözzék apjuk, York hercegének címét. A Mountbatten-Windsor Erzsébet királynő és Fülöp herceg leszármazottainak hivatalos vezetékneve.

Úgy tűnik, hogy a királyi nővérek elfogadták a házas vezetéknevüket, legalábbis a monogramok esetében. 2023 júliusában Beatrice hercegnő egy BMM monogrammal ellátott kézitáskát viselt, a Beatrice Mapelli Mozzi kezdőbetűit.

2025 októberében, hetedik házassági évfordulójának megünneplésére Eugénia hercegnő közzétett egy fotót, amit így írt alá: Mrs. Brooksbank vagyok – írta meg a People.