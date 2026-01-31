2026. január 31., szombat

Előd

Bulvár

Megszólalt David Becham állítólagos szeretője

„Victoria túlment egy határon"

MH
 2026. január 31. szombat. 17:37
Rebecca Loos nem tudta magában tartani a véleményét az esküvőn történtekkel kapcsolatban. David Beckham korábbi alkalmazottja kendőzetlen őszinteséggel beszélt a családi viszályt kirobbantó táncról.

Megszólalt David Becham állítólagos szeretője
Rebecca Loos 2006-ban
Fotó: Belga via AFP/BELGA MAG/Michel Wiegandt

Szinte már nincs olyan ismerőse vagy rokona Brooklyn Beckhamnek, aki ne fejtette volna ki a véleményét, a családjukban dúló konfliktusról. Most David Beckham korábbi személyi asszisztense, Rebecca Loos törte meg a csendet, aki szerint Victoria Beckham hibája, hogy idáig fajultak a dolgok. A most megszólaló hölgy korábban azzal került a címlapokra, hogy azt állította, viszonya volt a világhírű futballistával.

A Page Six számolt be arról, hogy a Beckham családról szóló dokumentumfilmben megszólaltatták Rebecca Loost is, aki megvédte a tékozló fiút és elmondta, hogy szerinte valóban helytelen volt Victoria Beckham viselkedése Brooklyn Beckham esküvőjén.

„Hogy tőle, vagy a DJ-től, Marc Anthonytól származott az ötlet, hogy „a szoba legszebb nőjét” felhívják a színpadra, azt nem tudom. De ez mindenképpen tiszteletlenség volt Nicolával szemben. Victoria túlment egy határon. Szerintem bármelyik anya a teremben megköszönte volna ezt a bókot és azt mondta volna, hogy a teremben Nicola a legszebb nő. Ezután pedig őt kérték volna fel, hogy táncoljon a férjével. Ha pedig az örömanya már túl sok pohár bort ivott, akkor kellett volna lennie egy férjnek, vagy egy apának a teremben, aki közbelépett volna, vagy megtáncoltatta volna a menyasszonyt és utána átadta volna őt Brooklynnak„- fejtette ki véleményét Rebecca – írja a life.hu.

