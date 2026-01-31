Katalinék házassága válságban?

Egy elrántott kéz, egy félresikerült tánclépés, egy szemöldökrándítás és egy sokatmondó mozdulat Észak-Írországban. Íme négy jelenet, amelyek éveken életben tartotta a pletykákat, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné házassága sem tökéletes.

A brit trónörökös párt a kamerák kereszttüzében ritkán látni esendőnek. Mégis akadt néhány olyan pillanat az elmúlt években, amikor egy-egy mozdulat, gesztus vagy félreérthető reakció önálló életre kelt a közösségi médiában és a bulvársajtóban. Ezek az epizódok nemcsak kínos helyzeteket teremtettek, hanem pletykák alapjait is megteremtették Katalin hercegné és Vilmos herceg házasságáról.

Katalin hercegné egyetlen mozdulata, amely bejárta az internetet

Az első nagy port kavart jelenetet 2019-ben, a BBC karácsonyi különkiadásában lehetett látni. A kamerák rögzítették, amint Vilmos herceg megpróbálja a kezét felesége vállára tenni. Katalin hercegné láthatóan nem fogadta lelkesen a gesztust, és egyetlen gyors mozdulattal lerázta magáról férje kezét, miközben egy arcizma sem sem rezzent meg és a mosolya is változatlan maradt. A jelenet azonnal heves reakciókat váltott ki. „Kínos! Túl kínos!! Ki kellett volna vágniuk!” – írta akkor az egyik X-felhasználó és sokan egyet is értettek vele, sőt, még arról is beszéltek, talán nincs is minden rendben a házaspár tagjai között. Mások viszont teljes ostobaságnak tartották a házasság válságáról szóló találgatásokat, azzal érveltek, hogy Katalin egyszerűen csak éppen megmozdult és a gesztus nem a férjének szólt.

Katalin kínos szólótánca

Három évvel később, a 2022-es karibi körút során újabb kínos jelenet került reflektorfénybe. Belize-ben, egy üdvözlő fesztiválon a helyiek táncra hívták a párt. Az egyik helyi nő megragadta Vilmost, aki tágra nyílt szemekkel és bizonytalan mozdulatokkal próbált lépést tartani vele. Katalin eközben egyedül táncolt, kínosan rázta a csípőjét és tapsolt, amit sokan úgy minősítettek, hogy ez kínos. Katalin hercegnét valószínűleg nem törte le a kritika, hiszen amióta Vilmos herceg felesége, bármit csinál, arról mindenkinek, mindig van véleménye.

Vilmos sürgető mozdulata Rajwa Al Saif esküvőjén

2023-ban, Al Huszein jordániai koronaherceg és Rajwa Al Saif esküvőjén újabb videó járta be a világsajtót. Vilmos, aki az azóta már édesapává vált koronaherceggel együtt járt a sandhursti katonai akadémiára, rövid beszélgetés után továbbindult, míg Katalin még maradt beszélgetni Rajwa hercegnővel. Egy felvételen látható, amint Vilmos int Katalinnak, hogy zárja le a beszélgetést. Katalin épp csak odanéz, majd folytatja a társalgást. A pillanat gyorsan értelmezések sorát indította el, egyesek pedig kifejezetten dicsérték a hercegnét, amiért nem engedett a sürgetésnek.

Vilmos eltolta magáról a felesége kezét

A legutóbbi vitatott jelenet 2025-ben, Észak-Írországban történt. Miközben Vilmos kezet rázott a helyiekkel, Katalin mögé lépett, megfogta a kezét, majd a derekát. A felvételeken úgy tűnt, mintha a herceg eltolná magáról a felesége kezét. A pillanat nemcsak kínos volt, hanem olyan címlapokat is szült, amelyeken azt a nem először felmerülő kérdést is felvetették: „omladozik a házasság a színfalak mögött?” Katie Nicholl királyi kommentátor 2025 szeptemberében a gesztussal kapcsolatban azt nyilatkozta: „Katalin és Vilmos nagyon szeretetteljesek egymással, amikor nem forognak a kamerák” − írja a The List nyomán a Life.