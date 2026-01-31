Az Epstein-aktákból Andrásról érdekes fotók kerültek elő

Az Andás négykézláb térdelő fotóit az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által kiadott Epstein-akták legújabb részeként tárták a nyilvánosság elé.

Az üzenetek és a képek valószínűleg további nyomást gyakorolnak Andrásra

Két képen látható, hogy megérint egy személyt, aki teljesen felöltözött, de fekszik a földön. Egy másik képen közvetlenül András a kamerába bámul.

A pénteken nyilvánosságra hozott e-mailek azt is sugallják, hogy a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein meghívta Andrást, hogy vacsorázzon egy 26 éves orosz nővel. Az üzeneteket 2010 augusztusában váltották, két évvel azután, hogy Epstein bűnösnek vallotta magát egy kiskorú felbujtásában.

Az üzenetek és a képek valószínűleg további nyomást gyakorolnak Andrásra, aki többször is tagadta, hogy bármi rosszat tett volna. A BBC News megkereste Andrást, hogy kommentálja a hírt, de az egykori herceg egyelőre nem nyilatkozik.

A fényképekhez nincs kontextus, és nem világos, hogy mikor és hol készültek.

Az újonnan közzétett e-mailek több mint 3 millió oldalnyi dokumentumot és 180 000 képet tartalmaznak, ezeket pénteken tették közzé.

Az Epstein és a „The Duke” nevű fiók közötti e-mailek 2010. augusztus 11-én és 12-én azt tartalmazzák, hogy az amerikai be akarta mutatni „A”–t egy 26 éves orosz nőnek. Azt írja, a nő 2010 augusztusában Londonban lesz.

„A herceg” azt válaszolja, hogy Genfben lesz „a huszonkettedike reggelig, és örömmel látná őt”, majd megkérdezi: „Üzenetet hoz tőled? Kérlek, add meg neki az elérhetőségeimet, hogy kapcsolatba léphessek vele.”

Megkérdezi Epsteint, hogy van-e más információ, amit tudni érdemes róla? Epstein azt válaszolja, hogy 26 éves, orosz, okos, gyönyörű, megbízható.

Egy másik dokumentum 2020-ból, az amerikai hatóságok hivatalos segítségkérése, amelyben arra kérik, hogy kikérdezhessék a herceget, mivel úgy vélték, hogy „András herceg tanúja és/vagy résztvevője volt a folyamatban lévő nyomozásban felmerülő bizonyos eseményeknek.”

Azt mondták, hogy a bizonyítékok olyan információkat tártak fel, amelyek arra utalnak, hogy András hercegnek tudomása volt arról, hogy Maxwell nőket toborzott, hogy szexuális tevékenységet folytassanak Epsteinnel és más férfiakkal, és bizonyíték van arra, hogy András herceg szexuális magatartást tanúsított Epstein egyik áldozatával.

„András herceg jelenleg nem a nyomozás célpontja, és az amerikai hatóságok a mai napig nem gyűjtöttek bizonyítékot arra, hogy bármilyen bűncselekményt követett volna el az amerikai jog szerint”.

András többször is tagadta, hogy bármilyen bűncselekményt követett volna el Epsteinnel kapcsolatban, és azt mondta, hogy nem látott, és nem gyanított semmilyen olyan viselkedést, amely később letartóztatásához és elítéléséhez vezetett.

Szembesült azzal a váddal, amelyet többször is tagadott, hogy szexuálisan bántalmazta az akkor tinédzser Virginia Giuffre-t.

A későbbiekben András pénzügyi megállapodást kötött Giuffre-vel, akivel állítása szerint soha nem találkozott.

Néhány e-mailt, amely úgy tűnik, hogy Sarah Ferguson és Epstein között volt, szintén megtalálták a legutóbbi kiadásban.

Egy 2009. április 4-i e-mailben ez áll: „Hello Jeffrey. Pár óra múlva Palm Beach-en landolok. Van esély arra, hogy egy gyors teát igyak veled...”

Az e-mailből kiderül, hogy az egykori yorki hercegné így utal Epsteinre: „Kedves és különleges barátom, Jeffrey. Te egy legenda vagy, és nagyon büszke vagyok rád.”

2009 augusztusában Ferguson ismét e-mailt küld Epsteinnek, hogy megvitassa „a Sarah Ferguson márkát”, és megköszöni a milliárdosnak, hogy „az a testvér, akit mindig is akartam”.

Az e-mailek nem utalnak semmilyen jogsértésre. A BBC felvette a kapcsolatot Fergusonnal is.