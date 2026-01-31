P. Diddy (valódi nevén Sean Combs) bevallotta, hogy köze van Tupac Shakur halálához. A csatorna kiszivárogtatta a bírósági ügy anyagait, amelyben Diddy fenyegetésként említi a legendás rapper meggyilkolását.

A pletykák arról, hogy Diddy részt vett Tupac halálában, már régen szárnyra keltek. 2024-ben a The Sun hozzáférést kapott a rapper meggyilkolásának dokumentumaihoz. P. Diddy nevét 77-szer említették a jegyzőkönyvben. 2018-ban Eminem kiadta a Killshot című számot, ahol arra utalt, hogy Diddy a felelős Tupac haláláért.

Most a New York Postnak hozzáférése lett a Diddy-per anyagaihoz. Az egyik perben egy Steve Otis nevű férfi azzal vádolta, hogy tiltott szerekkel látta el, és megalázó dolgokra kényszerítette. Ráadásul megfenyegette Otis-t, hogy ő lesz a következő, ha egyszer megöli Tupac Shakur-t. A felperes elismerte, hogy már régóta félt beperelni Diddyt. És csak azután nyújtott be pert, hogy a férfi rács mögé került.

2025 szeptemberében Diddyt nevezték meg Tupac Shakur meggyilkolásának lehetséges elkövetőjének. Ezt Dwayne Davis is állította, akit ebben az ügyben vettek őrizetbe. Elmondása szerint Diddy nemcsak megszervezte a bűncselekményt, hanem 1 millió dollárt ajánlott Tupac és Shug Knight, a Death Row Records kiadójának meggyilkolásáért.

Októberben P. Diddyt négy év börtönbüntetésre ítélték. Sokan úgy vélik, hogy ez túl hosszú az összes bűntettéhez képest – de lehet, hogy végül akár 20 év börtönbüntetést is kaphat. Egyesek biztosak abban, hogy Diddy-t jó ügyvédek veszik körül, mások, hogy használta a kapcsolatait. Egy benfentes úgy véli, hogy 20 évig is rács mögé kerülhet, tekintve, hogy hány életet tette tönkre – írta meg a Sports.kz a Soyuz.ru-ra hivatkozva.