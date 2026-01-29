Pénzügyi gondjai akadtak Angelina Jolie-nak

A színésznő amerikai ingatlanjait sorra értékesíti, és egyre komolyabban fontolgatja, hogy végleg elhagyja az Egyesült Államokat. Angelina Jolie Európában vagy Kambodzsában telepedne le.

Angelina Jolie úgy érzi, lassan semmi nem köti az Egyesült Államokhoz. A volt férjével való jogi háború kikészíti, pénzszűkében van, a gyerekei felnőttek. Úgy tudni, szép lassacskán eladogatta az ingatlanait is, hogy új életet kezdjen.

Angelina Jolie pénzé tette amerikai ingatlanjait

Angelina Jolie 2025 júliusában megvált manhattani, Upper West Side-i lakásától, amelyet 1997-ben vásárolt. Bár az eladási árat nem hozták nyilvánosságra, becslések szerint körülbelül 2 millió dollár körül cserélt gazdát az ingatlan. A színésznő most készül eladni Los Angeles Los Feliz negyedében található, mintegy 25 millió dollár értékű luxusvilláját is is, amelyet már a potenciális vevőknek meg is mutatott. A hat hálószobás, tíz fürdőszobás, történelmi Cecil B. DeMille-birtokot Jolie 2017 júniusában vásárolta meg, nem sokkal azután, hogy Brad Pitt-tel való válása és az ahhoz kapcsolódó jogi csaták 2016-ban megkezdődtek. Az ingatlan hosszú éveken át a hat gyermeke otthona is volt, akik azonban már felnőttek.

Már nincs kiskorú gyermeke, elhagyhatja az Egyesült Államokat

A volt házaspár ikrei, Knox és Vivienne 2025 júliusában töltötték be a 18. életévüket, így Jolie-nak és Pittnek már nincs kiskorú gyermeke. Ez jogi értelemben felszabadította a színésznőt, aki korábban nem hagyhatta el Los Angelest a felügyeleti jogok és láthatási megállapodások miatt, mivel Pitt továbbra is a várost tekintette elsődleges lakhelyének.

„Amint minden gyerek 18 éves lesz, külföldön akarok élni. Egyelőre ott kell letelepednünk, ahol az apjuk úgy döntött, hogy él” – nyilatkozta Jolie egy 2019-es interjúban.

Egy bennfentes szerint a dél-kaliforniai születésű színésznő soha nem akart folyamatosan Los Angelesben élni, de nem volt más választása a Braddel kötött felügyeleti megállapodás miatt, és most készen áll egy olyan életre, amelynek nem Hollywood a középpontja. Lapinformációk szerint még nem döntött, hogy hol telepedik le, de nagyon boldog lesz, ha elhagyhatja Los Angelest és vele együtt a Brad Pitthez fűződő emlékeit.

A visszautasított szerepek, a jogi háború anyagi nehézséget okoznak

„Angelina nehezen tudja fenntartani Los Angeles-i életmódját” – idéz egy bennfentest a Life.

Úgy tudni, Jolie ráadásul visszautasított néhány szerepet hogy a családjára tudjon koncentrálni, ami bár becsülendő, de megviseli a pénztárcáját.

„Ez az egyik oka annak, hogy külföldön keresgél – ott, ahol nem csak elég, de bőven elég a pénze” – tette hozzá a jólértesült.

Egy, a színésznőhöz közel álló forrás szerint a Chateau Miraval körüli jogvita is csak viszi a pénzt. Mint ismeretes, Jolie 2021-ben eladta részesedését a borászatban egy harmadik félnek, Pitt állítása szerint az ő beleegyezése nélkül.

„Nincs leégve, de nem is úszkál pénzben. A Braddel folytatott jogi csata Miraval ügyében gyorsabban kiürítette a számláit, mint bárki gondolta volna” – nyilatkozta Jolie egyik barátja.

Kambodzsában lehet az új otthona?

Ahogy korábban, Jolie továbbra is kötődik Kambodzsához, ahol a 2001-es Tomb Raider forgatása idején fogadta örökbe első gyermekét, Maddoxot, és ahol egy 148 ezer hektáros dzsungelbirtokkal is rendelkezik.

„Kambodzsa még mindig közel áll a szívéhez – Maddox, Tomb Raider, állampolgárság –, mindenben megfelel neki. Olaszország és Franciaország is opció. Szereti Európát, és ott könnyebb fenntartani az életmódját anélkül, hogy elfogyna a pénze” – nyilatkozta az egyik barátja.

„Okos, és igen – aggódik a pénze miatt, ami nem baj. Ha tudna egy szép és biztonságos helyen élni, amit szeret és a vagyonát is megtarthatja, miért ne tenné” – tette hozzá.