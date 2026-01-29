Madonna csalódást okozott az ukránoknak

Az amerikai énekesnő, táncosnő, filmszínésznő és producer, Madonna meglepte az ukránokat azzal, hogy egy szovjet fülvédős kalapban jelent meg.

A 67 éves sztár, aki többször is elítélte az orosz inváziót és támogatta Ukrajnát, ebben a ruhában készült fotókat posztolt magáról Instagram-fiókjára. A kalapot Tracey Emin angol művész rezidenciáján tett látogatása során próbálta fel: „Több mint 25 éve ismerem Tracyt, és mindig is rajongtam hihetetlenül személyes és provokatív munkásságáért. De amit ebben a tengerparti közösségben alkotott, az valóban rendkívüli. Művészi rezidenciaprogramot működtet, ahová a világ minden tájáról hív fiatal művészeket, hogy jöjjenek, festessenek és éljenek itt néhány hónapra. Ezek olyan művészek, akiknek egyébként nem lenne helyük festeni és fejleszteni a tehetségüket, valamint részt venni a Margate-ben és környékén megrendezett számos kiállításon.”

Madonna lelkesen nyilatkozott látogatásáról, megjegyezve, hogy örömmel osztja meg a híreket, amelyek „nem a gyűlöletről és a gyilkosságról szólnak, hanem az emberi kapcsolatokról és a művészet azon képességéről, hogy felemelje és egyesítse az embereket”, írta az Unian. A hozzászólásokban az ukránokat meglepte az énekesnő által a látogatáshoz választott kép:

„A betolakodók szimbóluma, amit a sapkádon viselsz, teljesen elfogadhatatlan. Ez nem vicc, nem divat, nem a »titokzatos orosz lélek« jele. Érdeklődj a holodomor és az orosz kommunisták által elkövetett egyéb bűncselekmények iránt. Ha Ukrajna jelenlegi inváziója nem elég ok számodra... Ez nagyon sajnálatos és szomorú.”

„Szovjet kalap? Komolyan mondod?”

„Hány embert öltek meg a Szovjetunióban?”

„Mindig is forradalmár voltál – olyan ember, aki hangosan és félelem nélkül kiáll az emberi jogokért. Ezért olyan fájdalmas látni téged egy Szovjetunió-sapkában egy olyan időszakban, amikor Oroszország aktívan próbálja újjáéleszteni ezt a birodalmat, ukránokat öl, és elnyomja, megalázza a grúzokat, és megtagadja tőlük a jogaikat és a hangjukat... Kérlek, olvasd el a híreket.”

"Anya, kell még egy képet készítenünk."

Mint ismert, Madonna, az amerikai popsztár többször is kifejezte támogatását Ukrajna iránt és elítélte az orosz agressziót a 2022-es teljes körű invázió után. Nyilvánosan a háború befejezésére szólított fel, azzal vádolva Putyint, a Kreml vezetőjét, hogy megsérti az emberi jogokat és megpróbálja elpusztítani Ukrajnát.