Kádár L. Gellért kilépne?

Egy szerep, amely hőssé tesz — és egy karakter, ami az ember bőrére nő. Kádár L. Gellért őszinte sorokban beszélt arról, milyen érzés együtt élni azzal, amikor egy egész ország azonosítja egy szereplővel. A Hunyadi sorozat sztárja közösségi média felületén osztotta meg gondolatait a skatulyázásról, az idealizálásról és arról, hogyan válik egy szerep lassan közös történetté a nézőkkel.

Őszinte sorokat osztott meg a napokban facebook oldalán a Hunyadi sorozat főszereplő karakterét alakító, erdélyi származású Kádár L. Gellért.

A színészt minden bizonnyal nehezen érinti a tény, hogy sokak a karaktereként könyvelték el, és zárták szívükbe. Legalábbis a közleményében leírtak erre engednek következtetni.

„A Hunyadi sorozat óta sokak szemében én lettem Hunyadi János. Egy idealizált Hunyadi János.”

Posztjában kifejtette azt is, hogy milyen gyorsan könyvelik el az emberek egy szerep szerint, ami megtisztelő is lehet, de a művészi szabadságot is korlátozhatja adott esetben. A közösségi média oldalain posztoltak alapján Gellért helyében a legkevésbé tartanánk attól, hogy felszínes lenne vagy azzá válik: posztjai mélységről, megfontoltságról, és emberségről tanúskodnak.

„Skatulyázunk. Minősítünk. Idealizálunk. Címkézünk.”

Bízunk benne, hogy sokrétű tehetségét hamarosan más produkcióban is meg tudja mutatni, ahol fizikai adottságain túlmutatóan, érzékeny oldala is előtérbe kerülhet majd. Korábban a Család-barát műsorában beszélt új, készülő filmjéről, a Még egy kívánság– ról, ahol egy zenész karaktert formál meg, így ezúttal nem kard, hanem gitár kerül a kezébe. A romantikus fantasy filmvígjáték során egészen biztosan lesz lehetősége felvillantani a benne rejlő, érzékeny, romantikus oldalát is.

„Hálás vagyok ennek a szerepnek, mert egy más színt tudok megmutatni magamból. A Hunyadiban nagyon erős maszkulinitás jelenik meg, itt pedig egy fiatalabb, érzékibb, érzelmekben sokkal gazdagabb karaktert alakíthatok.” – nyilatkozta a műsorban. A film előreláthatólag 2026 őszén érkezik a mozikba majd, vette észre a Ridikül.