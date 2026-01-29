Így búcsúzott édesanyjától Jákli Mónika kislánya

Boráros Gábor korábban pszichológussal egyeztetett, hogyan közölje a tragikus hírt a kislánnyal. Arról egyelőre nem volt biztos információ, Jákli Mónika kislánya részt vesz-e a búcsúztatón, most viszont erre is fény derült.

Az elmúlt hetekben mindenkit megrázott a tragikus hír, amely egy fiatal édesanya életének hirtelen végét jelentette. Jákli Mónika mindössze 31 éves volt, amikor egy végzetes közlekedési balesetben életét vesztette. A hír pillanatok alatt bejárta az internetet, követői és ismerősei pedig döbbenten álltak az események előtt. Sokan máig nem tudják feldolgozni, hogy egy fiatal nő, aki nap mint nap megosztotta életének pillanatait a közösségi oldalakon, ilyen hirtelen távozott.

Jákli Mónika halála mindenkit megrázott

Jákli Mónika halála nemcsak rajongóit, hanem legfőképp családját és szeretteit érintette mélyen. Különösen nehéz helyzetbe került volt párja, Boráros Gábor, valamint közös kislányuk, aki még alig érti, mi történt körülötte. A család korábban bejelentette, hogy 2026. január 29-én, csütörtökön 11 órakor vesznek végső búcsút Jákli Mónikától az alistáli temető ravatalozójában. A gyászszertartás híre újabb hullámot indított el a közösségi médiában: sokan jelezték, hogy személyesen is szeretnének elköszönni tőle, de arról nem volt információ, hogy vajon a gyermek is részt vesz-e a szertartáson.

Mit él át egy kisgyerek ilyen helyzetben?

A temetés kapcsán sokakat foglalkoztat a kérdés, hogyan lehet egy ilyen fájdalmas eseményt feldolgozni egy kisgyermek számára. Boráros Gábor korábban arról is beszélt, hogy igyekezett őszintén, a kislánya korához igazítva elmondani, mi történt az édesanyjával. A témában korábban lapunknak megszólalt egy pszichológus is, aki hangsúlyozta: nem az számít elsősorban, hogy egy kisgyermek fizikailag jelen van-e egy temetésen, hanem az, hogy milyen lelki támogatást kap közben.

Egy ilyen élmény hosszú távon is hatással lehet egy gyermekre, ezért különösen lényeges, hogy szeretetteljes közeg vegye körül. Mint ahogy Boráros Gábor korábban elmondta, szakember segítségét kérte, hogyan tudja érthetően elmondani Zorának, hogy édesanyja már nem jön haza többé. Félt, hogy a kicsit majd nagyon megviseli a gyász. A szakember ugyanakkor azt mondta, az ilyen korú gyerekeknél is a nyílt, őszinte beszéd a célravezető, nem kell elkenni, hogy egy végleges dologról van szó. Korábbi Instagram-sztorijában Boráros Gábor elárulta, hogy a lakásban mindenhol kitették Jákli Mónika fotóit, a pszichológus ugyanis azt tanácsolta nekik, hogy Zora mindenhol láthassa az anyukáját. Arról egyelőre nem volt információ, hogy a kislány is részt vesz a temetésen, de mára ez is kiderült.

Bár sok volt a találgatás, hogy vajon Jákli Mónika kislánya is részt vesz-e a temetésen, most úgy tűnik, hogy Gábor végül úgy döntött, hogy ne legyen ott. Valószínűleg pszichológussal egyeztetett, és végül úgy látta, így lesz a jobb a gyermeknek. Ugyanakkor jelképesen mégiscsak megjelent a gyermek is anyukája temetésén: édesapja ugyanis a kis Zora fotójával érkezett, amit el is helyezett a síron, ahogy egy másik képet is, amin Mónika öleli a kislányt - írta meg a Borsonline.