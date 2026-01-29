Bruce Willis nem tud a diagnózisáról

A híres amerikai színész, Bruce Willis felesége – Emma Heming – bevallotta, hogy férje még mindig nem tud a nehéz diagnózisáról.

Bruce Willis volt az egyik főszereplője A Halál éjfél után című filmnek, amely 2022-ben készült

Elmondása szerint a „Die Hard” sztárjának fogalma sincs arról, hogy már évek óta frontotemporális demenciában szenved.

„Szerintem áldás és átok is egyben, hogy Bruce sosem figyelt oda. Soha nem hozta összefüggésbe a tényt, hogy ő is ebben a betegségben szenved... És nagyon örülök, hogy nem tud róla. Egyébként van egy kifejezés, ez a neurológiai állapot, ami a hasonló diagnózissal rendelkező embereket kíséri, az úgynevezett „anozognózia”, amikor az agy nem tudja meghatározni, mi történik vele. Ez a betegség része” – jegyezte meg Emma a Conversations With Cam Podcastban.

Emlékezzünk vissza, 2022-ben Bruce-nál először afáziát diagnosztizáltak, ami után felhagyott színészi karrierjével. Egy évvel később az orvosok egy másik diagnózist állítottak fel - frontotemporális demenciát -, egy ritka betegséget, amely az agy viselkedésért, nyelvért és személyiségért felelős területeit érinti. Willis felesége folyamatosan támogatja a 70 éves hírességet, és így beszél szerelme betegségéről:

„Annyira gyászoltam, és azt hiszed, hogy már nem tudsz gyászolni, de tudod, hogy a demencia csak előrehalad, és csak folytatódik, folytatódik és folytatódik. Nehéz gyászolni valakit, aki még él. Tudod, ez természetellenes. Nagyon furcsa dolog.”