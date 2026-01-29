24 órás felügyeletre szorul a legendás zenész

75. születésnapját ünnepli ma Phil Collins, aki legutóbb egészségügyi küzdelmeiről beszélt, amelyek miatt 2022 óta nem tud színpadra állni. A Genesis egykori frontembere és hétszeres Grammy-díjas zenész a BBC Eras podcast mélyinterjújában őszintén mesélt idegkárosodásáról, betegségeiről és a visszavonulás nehéz döntéséről. A legenda története egyszerre szól zenei örökségről és emberi kitartásról.

A ma 75. születésnapját ünneplő Phil Collins zenei életútja hamar kezdetét vette. Még csupán iskolás korú volt, amikor zenélni kezdett a „The Real Thing” nevű iskolai zenekarban, sőt egészen fiatalon, mindössze tizennégy éves korában a Beatles egy napjáról szóló, Egy nehéz nap éjszakája című film egyik jelenetében is feltűnt. 1967-ben, egy zenei újságban bukkant egy hirdetésre, ahol az akkor még gyerekcipőben járó Genesis együttes dobost keresett. Jelentkezett, a meghallgatás sikerrel járt.

1975-től, Peter Gabriel énekes távozásával átvette a frontember szerepét, így kezdetét vette az énekes karrier, amiből később dalszerzői énje is kibontakozott. Nagyjából tíz évre rá szólókarrierbe kezdett, aminek sikerességét a zeneipar Grammy-díjakkal ismerte el, sőt, a Tarzan filmhez írt betétdala (You’ll Be in My Heart, 1999) az Oscar-díjat is besöpörte 2000-ben.

A zenész azonban 2022 óta nem ad koncerteket, ugyanis egészségügyi állapota nem teszi lehetővé. Phil az évek során nyíltan beszélt egészségügyi nehézségeiről, beleértve gerincsérülését, 2-es típusú cukorbetegségét és alkoholproblémáit is.

Visszavonulásának legfőbb oka, a végtagjait befolyásoló idegkárosodás, ami főleg a kéz és láb mozgékonyságában okozott nehézséget.

A hétszeres Grammy-díjas zenész 2026 januárjában újabb állapotjelentést adott, és elmondta: az elmúlt évek különösen „nehéz” kihívásokat hoztak számára. Nemrégiben készült egy öt részes mélyinterjú-sorozat a BBC Eras podcast műsorában, ahol olyan nagy nevek történetébe kaphatunk őszinte betekintést, mint a Queen vagy Bob Marley.

„Phil Collins zenéje mindannyiunk életének része — ezek a dalok igazi időgépek, tele szívvel, drámával és örömmel. Egész életemben rajongó voltam, mióta fiatal tinédzserként felfedeztem a Genesist, és az 1987-es wembley-i koncertjük máig életem egyik legjobb estéje. Az évek során többször is beszélgethettem Phillel, de hogy az Eras számára ilyen mélységben merülhettem el a rendkívüli történetében, és újra leülhettem vele egy ennyire különleges, intim beszélgetésre a zenéről, a családról és minden másról, ami a kettő között van — ez maga az álom. Alig várom, hogy mindenki hallhassa” – osztotta meg gondolatait Zoe Ball újságíró.

Phil elmondása alapján az egészségéért való harc folyamatos küzdelem:

„Van egy bentlakásos ápolóm, aki napi 24 órában segít abban, hogy rendesen bevegyem a gyógyszereimet. Problémáim voltak a térdemmel is. Gyakorlatilag minden megtörtént velem, ami csak rosszul elsülhetett – és meg is történt.”

Legutóbbi nyilatkozata előtt Collins már megküzdött idegkárosodással, térdproblémákkal, vesegondokkal, valamint 2-es típusú cukorbetegséggel: ez volt az oka annak, hogy a Genesis búcsúturnéja előtt, 2022-ben visszavonult - írta meg a Ridikül.