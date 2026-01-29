2026. január 29., csütörtök

Kanye Westnek rehabilitációs központba kellett mennie

Súlyos depresszió miatt kezelték Svájcban

 2026. január 29. csütörtök. 4:43
A producer, tervező és rapper Kanye West őszintén beszélt a súlyos depresszióról, ami miatt rehabilitációs központba kellett fordulnia.

Kanye Westnek rehabilitációs központba kellett mennie
Kanye West nem utazhat be Ausztráliába, visszavonták a vízumát
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Matt Winkelmeyer

A híresség szerint felesége, Bianca Cenzori segített neki átvészelni a nehéz időszakot.

A rapper emlékei szerint állapota romlott, miután kedvese botrányos megjelenést tett a Grammy-díjátadón. A lány meztelenül jelent meg az esemény vendégei és a számos riporter előtt. Ezenkívül a depresszió súlyosbodott, miután West durván viselkedett Kim Kardashian modellel, akivel házasságban élt. A rapper emlékei szerint akkor az orvosok megváltoztatták a kezelés taktikáját, de az állapota csak romlott - írja a Vanity Fair.

A feleségem megértette ezt, és ragaszkodott ahhoz, hogy svájci rehabilitációs központba forduljunk a kezelés módosítása érdekében – vallotta be West.

Korábban nyilvánosan bocsánatot kért az elmúlt két évtizedben tanúsított viselkedéséért. A művész a 2002-es balesete után kialakult bipoláris affektív zavarral hozta összefüggésbe a botrányokat és a visszhangot kiváltó kijelentéseit. A rapper emellett megemlítette antiszemita kijelentéseit is, és hozzátette, hogy valójában jó viszonyban van a zsidó néppel.

