Sandra Bullock filmbéli partnere súlyos balesetet szenvedett

Quinton Aaron, – aki A szív bajnokai című filmben Sandra Bullock oldalán játszott – súlyos balesetet szenvedett otthonában, és jelenleg is kórházi kezelés alatt áll. Az 41 éves színész a beszámolók szerint a lépcsőn haladt felfelé, amikor elveszítette az egyensúlyát és elesett. Azonnal mentőt hívtak hozzá, majd egy atlantai kórházba szállították, ahol folyamatos megfigyelés alatt tartják.

Sandra Bullock partnere, Quinton Aaron súlyos állapotban van

A kezelőorvosok súlyos fertőzést diagnosztizáltak a színésznél, így intenzív orvosi beavatkozásra van szükség. Quinton Aaron menedzsere, Katrina Fristoe elmondta, hogy a színész kiváló ellátásban részesül, és családja mellette van. Hozzátette, hogy a család hálás a rajongók és a média támogatásáért, ugyanakkor arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket – írja a Borsonline.

A család egy GoFundMe-gyűjtést is indított a kórházi költségek fedezésére, ám a szombaton létrehozott oldal vasárnap estig mindössze 450 dollárt gyűjtött a 10 ezer dolláros célból.

A színész Sandra Bullock oldalán vált világszerte ismertté

A 2009-ben bemutatott filmdráma, A szív bajnokai valós eseményeken alapul, és a kitartás, az összetartás és az akadályok leküzdésének történetét meséli el. A film főszereplői Sandra Bullock és Quinton Aaron. A történet középpontjában a hajléktalan fekete bőrű diák áll, akit felkarol és befogad a családjukba a jómódú Leigh Anne (Sandra Bullock). Kiderül, hogy a nagydarab, visszahúzódó, kissé ostoba fiú nem is annyira ostoba, ráadásul arany szíve van, egy autóbalesetben szinte az életét is kockáztatja kis barátjáért, újdonsült öccséért, S.J.-ért. A család mindent latba vet, hogy a fiú életét rendbe hozza, még arra is hajlandók, hogy örökbe fogadják a Michaelt (Quinton Aaron), akiről kiderül, hogy remek futballista, igazi védelmező típus, nem mellesleg egy kis támogatással, odafigyeléssel még egyetemre is bejut.

Quinton Aaron, Sandra Bullock, Jae Head, Tim McGraw és Lily Collins színészek részt vesznek A szív bajnokai című film premierjén Fotó: Stephen Lovekin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Korábban Quinton Aaron több interjúban is arról beszélt, hogy a film üzenete személyesen is motiválta őt, és nagyra értékelte a lehetőséget, hogy hitelesen mutathatja be a mentor szerepét a fiatal sportolók életében.

Sandra Bullock a filmmel kapcsolatos megszólalásaiban elárulta, hogy Aaronnal rendkívül harmonikus volt a forgatás, és örül, hogy együtt tudták átadni a film pozitív üzenetét a közönségnek.

A film 2010-ben, a 82. Oscar-gálán Oscar-díjat nyert: Sandra Bullocké lett a legjobb női alakítás, A szív bajnokai emellett jelölést kapott a legjobb film kategóriában is.

Aaron több mint 90 kilót fogyott

Quinton Aaron egészségi állapota az elmúlt években többször is próbára tette a színészt. 2025 márciusában is kórházba került, akkor vért köhögött és lázzal küzdött, de az orvosok sikeresen kezelték. A történtek hatására életmódváltásba kezdett, és drasztikusan lefogyott: rövid időn belül több mint 90 kilótól szabadult meg, amit Instagram-oldalán is megosztott követőivel – írta meg a Life.