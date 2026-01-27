Kitálalt a volt barátnő a Beckham család botrányáról

A Beckham család viszálya új fejezethez érkezett, miután Brooklyn Beckham egy hosszú Instagram-üzenetben súlyos állításokat fogalmazott meg édesanyjával szemben. Most a férfi volt barátnője, Afton McKeith szólalt meg, aki nemcsak a nyilatkozat hátteréről, hanem Brooklyn gyerekkoráról is határozott véleményt mondott.

Brooklyn Beckham volt barátnője, Afton McKeith – az I'm A Celeb sztárjának, Gillian McKeithnek a lánya – nyilvánosan reagált arra az Instagram-nyilatkozatra, amelyben Brooklyn azt állította: nem akar kibékülni szüleivel, Daviddel és Victoriával. A nyilatkozatban Brooklyn többek között azt írta, hogy édesanyja „nem helyénvalóan” táncolt vele az esküvőjén, és nyomást megzsarolta, hogy mondjon le a nevét viselő márkájához fűződő jogokról – írja a life.hu.

„Sok minden történt az évek során. Ez nem csak úgy hirtelen történt. Brooklyn igazat mondott a posztjában. Nehéz gyerekkora volt. Persze, minden történetnek két oldala van, de tudom, hogy reflektorfényben felnőni kihívást jelentett számára” − nyilatkozta Afton McKeith, aki szerint a mostani konfliktus nem egyetlen esemény következménye, hanem egy hosszabb folyamat eredménye.

Afton McKeith külön kitért arra a találgatásra, amely szerint a vitatott Instagram-bejegyzést nem Brooklyn, hanem egy PR-csapat vagy akár felesége, Nicola Peltz fogalmazta.

„Biztos vagyok benne, hogy Brooklyn maga írta a bejegyzését” – hangsúlyozta, és hozzátette, hogy volt párja elég intelligens ahhoz, hogy így fogalmazza meg a mondanivalóját.

„Anyukám ellopta az első táncomat a feleségemmel, amit hetekkel előre egy romantikus szerelmes dalra terveztünk. Az 500 esküvői vendégünk előtt Marc Anthony a színpadra hívott, amikor a programban a feleségemmel közös romantikus táncom volt betervezve, de ehelyett anyukám várt rám, hogy velem táncolhasson. Nagyon illetlenül táncolt velem mindenki előtt. Soha életemben nem éreztem magam ennyire kényelmetlenül vagy megalázva (...) Szerettük volna megújítani a fogadalmainkat, hogy új emlékeket teremthessünk az esküvőnk napjáról, amelyek örömet és boldogságot hoznak nekünk, nem pedig szorongást és szégyenérzetet” − írta többek között Brooklyn.