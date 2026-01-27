Diana nyíltan dacolt, Katalin csendben

A brit királyi család női tagjai is nőből vannak, így nem csupán a királyi eleganciájuknak tesznek eleget azzal, hogy ápolt körmökkel jelennek meg a nyilvánosság előtt. Sőt, van, hogy a női énjük eluralkodik felettük, és pár szabályt meg is szegnek a trendi körömszíneikkel.

Egy hercegnői és hercegnéi megjelenés nemcsak a ruhákból és ékszerből áll, hanem a kéz apró részleteiből is – vagyis a körmökből is, melyek mindig kifinomultságot és visszafogott eleganciát sugároznak – írja a life.hu.

A királyi manikűr a letisztultságról szól: az elegáns, rövid forma és a dikszrét színek mind azt sugallják, hogy a stílus és az etikett kéz a kézben járnak. Viszont vannak olyan ikonikus pillanatok is, melyek épp formabontó jellegük miatt írják be magukat a történelemkönyvekbe.

A mára már ikonná vált Diana hercegné legtöbbször a családi státusza és kötelezettségei elé helyezte az anyai szerepét. Viszont ezzel párhuzamosan voltak olyan pillanatok is, amikor nem anyaként, és nem is hercegnéként, hanem lázongó nőként jelent meg, aki a külsejével állt bosszút az őt ért számtalan kellemetlen atrocitás miatt. Diana emiatt sokszor cseresznyepiros manikűrt viselt. Ugyanakkor volt olyan is, hogy engedett a szabályoknak, és csak egy elegáns francia manikűrrel jelent meg a nyilvánosság előtt.

Katalin hercegné, aki stílusába beemelte még a Z generációs trendeket is, körmeiben kevésbé számít reformernek: leggyakrabban csupán szépen ápolt, de természetes körmeivel jelenik meg, melyen nincsen semmilyen körömlakk. Viszont a kivétel erősíti a szabályt, hiszen láthattuk már őt is vörös körömlakkal.

Sarolta hercegnő bár általában az elegáns megjelenést pártolja, volt, hogy nem tudott lemondani a nyárias élénk rózsaszín körmökről. Most, hogy elmúlt már 10 éves, végre kifestheti körmeit, és bár a királyi protokoll szerint a brit királyi család tagjai csak természetes és diszkrét színeket viselhetnének, ennek úgy látszik, Sarolta is ellentmondott.

Meghan Markle körül mindig van valamilyen pozitív vagy negatív hír, amióta csak bekerült a királyi családba. Az exhercegnő körmeit tekintve igen hasonlít Diana hercegnére: volt, hogy élénkebb és merészebb körmökkel jelent meg, de volt, hogy maradt a természetesebb színeknél. Ez utóbbit választotta az esküvőjén is, a tejszínű manikűr pedig gyönyörűen kiegészítette egyszerű menyasszonyi ruháját.