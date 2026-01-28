Beatrice hercegnő nem tagadja meg apját

Beatrice hercegnő és lánya csatlakozott Andráshoz egy lovaglás erejéig a windsori kastély körül, röviddel azelőtt, hogy a hercegnek el kellett hagynia otthonát.

Beatrice megjelenése apjával hangsúlyozta az iránta érzett támogatását a kegyvesztettségének legutóbbi fordulata után (képünk illusztráció)

András Beatrice és Sienna előtt lovagolt a 45 perces kirándulás során a Windsori kastély közelében található Home Parkban, január 24-én, szombaton – jelentette a The Sun. Hozzátették, hogy Beatrice feltehetően a Royal Lodge-ban, András közeli otthonában is eltöltött egy kis időt, amelyet apja hamarosan elveszít. Andrást 2025 októberében kötelezték a bérleti szerződés feladására, mivel elvesztette hercegi címeit a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatait övező megújult kritikák miatt.

A People úgy tudja, hogy Eugénia hercegnő is kapcsolatban maradt apjával, ellentétben a legutóbbi híresztelésekkel.

Bár András és Sarah Ferguson már nem viselik királyi címeiket, és el kell költözniük régi otthonukból, a People magazin úgy értesült, hogy Beatrice hercegnő és Eugénia hercegnő címei és pozíciói mit sem változtak.

A királyi nővérek és férjeik csatlakoztak Károly királlyal és a királyi család többi tagjával a hagyományos karácsonyi sandringhami templomi istentiszteletre, ezzel is a monarchia mellé állva, miközben szüleiket kitiltották az összejövetelről.

Egy családi barát azonban a People magazinnak elmondta, hogy az 1996-ban elvált, de utána békében maradt egykori pár támogatta lányaikat, hogy karácsonykor csatlakozzanak a királyi családhoz.

„A monarchia törvényei szerint élnek és halnak, szóval ez egyáltalán nem lepett meg. András és Sarah pedig ezer százalékig támogatták őket” – mondta egy közeli forrás.

Robert Jobson királyi életrajzíró egyetértett abban, hogy Beatrice és Eugenie hercegnő részéről helyes lépés volt, hogy eleget tettek Károly király karácsonyi meghívásának.

„Helyes dolgot tettek – hűséget mutattak Károly király és a korona iránt. Könnyű azt mondani, hogy ez gúnyolódás, de azt mondhatnák: »Királyi hercegnő vagyok, a trónöröklés sorában állok, meghívtak a király karácsonyi ünnepségére, és mi nem utasítjuk vissza a király meghívását«” – mondta a nemrég megjelent Windsor Legacy című könyv szerzője.

„Ha meghívnak, akkor mész. Ez nem meghívás, hanem inkább parancs” – állítja a könyv szerzője.

András bejelentette, hogy visszalép királyi szerepéből egy katasztrofális 2019-es BBC-interjút követően, amelyben Epsteinnel való kapcsolatáról beszélt, aki augusztusban börtönben halt meg, miközben szexuális zaklatási vádakkal kapcsolatos tárgyalásra várt. Erzsébet királynő később, 2022 januárjában megfosztotta második fiát katonai címeitől és pártfogásaitól, miután Virginia Giuffre szexuális zaklatással kapcsolatos pert indított András ellen. (András peren kívül megegyezett Giuffréval egy nem nyilvános összegért, aki 2025 áprilisában, 41 éves korában öngyilkos lett.)

2025-ben, Giuffre posztumusz memoárjának és a kiszivárgott e-maileknek köszönhetően világossá vált, hogy András kapcsolatban állt Epsteinnel, valamint, hogy a lányt szexuálisan bántalmazták. Károly király ezután megfosztotta öccsét királyi címeitől, kitüntetéseitől és felszólította, hogy hagyja el a windsori parkban található Royal Lodge-ot.

András többször is tagadott mindenféle vádat – állítja a People.