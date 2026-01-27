A királyi család így ünnepli a holokauszt emléknapját

Amikor 2020-ban portrékat készített néhány holokauszt-túlélőről és családtagjaikról, Katalin ezzel nem csak a fotózás iránti szeretetéről vallott.

Károly király és Kamilla királyné Peter Sacks Anne Frank-portréját nézik Nicola Cobbolddal (b) és Dan Greennel a holokauszt túlélőinek és családtagjaiknak rendezett fogadáson a londoni Buckingham-palotában 2026. január 27-én

Katalin hercegné számára ez egy újabb módja volt annak, hogy tisztelegjen azok előtt, akik az emberiség történelmének legszörnyűbb epizódjait élték át.

A walesi hercegné megható tisztelgése a náci Németország borzalmait túlélők ellenálló képessége előtt, néhányukat és családjaikat megörökítve egy fotósorozatban, amelyet öt évvel ezelőtt, a Holokauszt Emléknapján készített.

Tavaly, Auschwitz-Birkenau, a náci haláltáborok közül a legnagyobb felszabadításának 80. évfordulóján Katalin hercegné és Vilmos herceg részt vett az esemény emlékére rendezett londoni ünnepségen.

Ez volt a walesi hercegné első nyilvános szereplése azóta, hogy január 14-én bejelentette a rák remisszióját, és lehetőséget adott neki arra, hogy újra találkozzon a túlélőkkel, Steven Frankkel és Yvonne Bernsteinnel, akiket évekkel korábban fényképezett le.

Miközben Vilmos és Katalin gyertyákat gyújtottak és csatlakoztak a londoni megemlékezéshez, Károly király, bár rákkal kezelték, január 27-én Lengyelországba utazott az auschwitz-birkenaui felszabadítás emlékére rendezett szertartásra, és ő lett az első brit uralkodó, aki ellátogatott az egykori koncentrációs tábor helyszínére.

A holokauszt emléknapja Auschwitz felszabadításának évfordulójára, január 27-re esik Lengyelországban, de megemlékezik az azóta történt más népirtások áldozatairól és túlélőiről is, beleértve a ruandai, kambodzsai és boszniai népirtásokat is.

Katalin hercegné portréin a 84 éves Steven Frank unokái, a 15 és 13 éves Maggie és Trixie Fleet, valamint Yvonne Bernstein mellett látható, aki 11 éves unokájával, Chloe Wrighttal látható a fényképen.

Katalin akkoriban ezt mondta: „A holokauszt szívszaggató atrocitásai, melyeket a legelképzelhetetlenebb gonoszság okozott, örökre nehéz terhet jelentenek majd a szívünkben. Mégis oly gyakran a legelképzelhetetlenebb megpróbáltatások során virágoznak fel a legfigyelemreméltóbb emberek.”

Frank 2022-ben a People magazinnak elmondta: „Mind ő, mind Vilmos herceg rendkívül érdeklődött a holokauszt és a Holokauszt Emléknap iránt. Vilmos a sajtóban is szerepelt holokauszt-túlélőkkel, édesapja pedig a Holokauszt Emléknap Alapítvány védnöke. Az a legfontosabb, hogy az emberek tudják meg, mi történt, hogy megkapják a tanúvallomásukat, és továbbadják azt más generációknak.”

Elismerte azt a hatást, amelyet Vilmos néhai édesanyja gyakorolt ​​azzal, hogy királyi reflektorfényét felhasználva fontos kérdéseket világított meg, hozzátéve: „Diana hercegnével kezdődött, aki az aknamezőkön sétált át” – mondta Frank. „Őszintén érdekli a királyi családot, hogy mit csinálunk, mit csinál a Holokauszt Emlékalapítvány és hogy mit próbálunk tenni a fiatalabb generációért.”

Miközben az anglikán keresztény egyház feje, Károly nyilvános életében kulcsfontosságúnak tartja, hogy tiszteletben tartson minden vallást és kultúrát, valamint hogy a közösségi kohézió előmozdításán dolgozzon – 2023 májusában tartott koronázása során számos más vallást is elismertek a westminsteri apátságban tartott szertartáson – írta meg a People.

Károly király számára a tavalyi látogatás a náci koncentrációs tábor lengyelországi helyszínén – mondta egy királyi forrás – „lehetőséget nyújtott arra, hogy átgondolja a szenvedésről és bátorságról szóló számos történetet, amelyeket azoktól hallott, akik tanúi voltak a borzalmaknak, ahol ezek történtek.”

A forrás hozzátette: „Ahogy bárki, aki járt már a táborban, bevallhatja, mély hatással van a lélekre, felszínre hozva mind a borzalmak mértékét, mind azokat a tanulságokat, amelyeket az örökkévalóság számára meg kell tanulni.”

„Ebben az értelemben ez egy mélyen személyes zarándoklat volt a király számára, tisztelegve emberként és uralkodóként is” – mondta a forrás.