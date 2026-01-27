Bulvár
A királyi család így ünnepli a holokauszt emléknapját
Ez egy személyes zarándoklat a király számára, tisztelegve az áldozatok előtt emberként és uralkodóként is
Katalin hercegné számára ez egy újabb módja volt annak, hogy tisztelegjen azok előtt, akik az emberiség történelmének legszörnyűbb epizódjait élték át.
A walesi hercegné megható tisztelgése a náci Németország borzalmait túlélők ellenálló képessége előtt, néhányukat és családjaikat megörökítve egy fotósorozatban, amelyet öt évvel ezelőtt, a Holokauszt Emléknapján készített.
Tavaly, Auschwitz-Birkenau, a náci haláltáborok közül a legnagyobb felszabadításának 80. évfordulóján Katalin hercegné és Vilmos herceg részt vett az esemény emlékére rendezett londoni ünnepségen.
Ez volt a walesi hercegné első nyilvános szereplése azóta, hogy január 14-én bejelentette a rák remisszióját, és lehetőséget adott neki arra, hogy újra találkozzon a túlélőkkel, Steven Frankkel és Yvonne Bernsteinnel, akiket évekkel korábban fényképezett le.
Miközben Vilmos és Katalin gyertyákat gyújtottak és csatlakoztak a londoni megemlékezéshez, Károly király, bár rákkal kezelték, január 27-én Lengyelországba utazott az auschwitz-birkenaui felszabadítás emlékére rendezett szertartásra, és ő lett az első brit uralkodó, aki ellátogatott az egykori koncentrációs tábor helyszínére.
A holokauszt emléknapja Auschwitz felszabadításának évfordulójára, január 27-re esik Lengyelországban, de megemlékezik az azóta történt más népirtások áldozatairól és túlélőiről is, beleértve a ruandai, kambodzsai és boszniai népirtásokat is.
Katalin hercegné portréin a 84 éves Steven Frank unokái, a 15 és 13 éves Maggie és Trixie Fleet, valamint Yvonne Bernstein mellett látható, aki 11 éves unokájával, Chloe Wrighttal látható a fényképen.
Katalin akkoriban ezt mondta: „A holokauszt szívszaggató atrocitásai, melyeket a legelképzelhetetlenebb gonoszság okozott, örökre nehéz terhet jelentenek majd a szívünkben. Mégis oly gyakran a legelképzelhetetlenebb megpróbáltatások során virágoznak fel a legfigyelemreméltóbb emberek.”
Frank 2022-ben a People magazinnak elmondta: „Mind ő, mind Vilmos herceg rendkívül érdeklődött a holokauszt és a Holokauszt Emléknap iránt. Vilmos a sajtóban is szerepelt holokauszt-túlélőkkel, édesapja pedig a Holokauszt Emléknap Alapítvány védnöke. Az a legfontosabb, hogy az emberek tudják meg, mi történt, hogy megkapják a tanúvallomásukat, és továbbadják azt más generációknak.”
Elismerte azt a hatást, amelyet Vilmos néhai édesanyja gyakorolt azzal, hogy királyi reflektorfényét felhasználva fontos kérdéseket világított meg, hozzátéve: „Diana hercegnével kezdődött, aki az aknamezőkön sétált át” – mondta Frank. „Őszintén érdekli a királyi családot, hogy mit csinálunk, mit csinál a Holokauszt Emlékalapítvány és hogy mit próbálunk tenni a fiatalabb generációért.”
Miközben az anglikán keresztény egyház feje, Károly nyilvános életében kulcsfontosságúnak tartja, hogy tiszteletben tartson minden vallást és kultúrát, valamint hogy a közösségi kohézió előmozdításán dolgozzon – 2023 májusában tartott koronázása során számos más vallást is elismertek a westminsteri apátságban tartott szertartáson – írta meg a People.
Károly király számára a tavalyi látogatás a náci koncentrációs tábor lengyelországi helyszínén – mondta egy királyi forrás – „lehetőséget nyújtott arra, hogy átgondolja a szenvedésről és bátorságról szóló számos történetet, amelyeket azoktól hallott, akik tanúi voltak a borzalmaknak, ahol ezek történtek.”
A forrás hozzátette: „Ahogy bárki, aki járt már a táborban, bevallhatja, mély hatással van a lélekre, felszínre hozva mind a borzalmak mértékét, mind azokat a tanulságokat, amelyeket az örökkévalóság számára meg kell tanulni.”
„Ebben az értelemben ez egy mélyen személyes zarándoklat volt a király számára, tisztelegve emberként és uralkodóként is” – mondta a forrás.