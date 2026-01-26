Meghan Markle tarolt visszafogott eleganciájával

Harry hercegék a Sundance Filmfesztiválon mutatták be új dokumentumfilmjüket, a Sütikirálynők című alkotást. Meghan Markle egy visszafogott, sötét szettben jelent meg, mégis minden tekintetet magára vont.

Harry hercegék ezúttal a Sundance Filmfesztiválon jelentek meg. Ez volt Meghan Markle 2026-os első nyilvános szereplése: az eseményen a Sütikirálynők című dokumentumfilm premierjét tartották.

Meghan Markle feketében is mindent vitt

Meghan Markle a visszafogott elegancia jegyében jelent meg a Sundance Filmfesztiválon, mégis minden tekintetet magára vont. A hercegné általában drámai, kifinomult szettjeiről ismert, most azonban a kényelem és egyszerűség mellett döntött: fekete trapéznadrágot és hozzá illő pulóvert viselt, melyet üde, természetes smink és lazán hordott haj egészített ki. Harry herceg is a formális öltözetet mellőzte, így a pár tökéletes összhangot alkotott a nyilvános szereplésen.

Bemutatták Meghanék új dokumentumfilmjét

A megjelenés apropóját Meghan és Harry új dokumentumfilmje adta, amely négy fiatal cserkészlány életét követi nyomon. A 91 perces alkotást Alysa Nahmias rendezte, az Archewell Productions, a Beautiful Stories és az AJNA Films együttműködésével. A film témája az ambíció és a csapatmunka, és személyes kötődésű Meghan számára: Kaliforniában nőtt fel, maga is cserkészlány volt, édesanyja pedig a cserkészcsapat vezetőjeként vett részt a közösség életében. A hercegné korábban podcast-interjúban emlékezett vissza arra, hogy már fiatalon is vállalkozói tevékenységekbe kezdett, például sütemények árusításába – írja a People magazin.

A filmfesztiválra néhány nappal azután került sor, hogy Harry herceg visszatért Londonba, hogy folytassa jogi hadjáratát a brit bulvárlapok ellen. A herceg – aki Elizabeth Hurley-vel, Elton Johnnal és más ismert személyekkel együtt beperelte a Daily Mailt – a legutóbbi perben is kiállt magánélete védelméért, hangsúlyozva, hogy a média az elmúlt években jelentős terhet rótt feleségére, Meghan Markle-re – írta meg a Life.