Meghan Markle tarolt visszafogott eleganciájával

A megjelenés apropóját a hercegi pár új dokumentumfilmje adta

 2026. január 26. hétfő. 11:17
Harry hercegék a Sundance Filmfesztiválon mutatták be új dokumentumfilmjüket, a Sütikirálynők című alkotást. Meghan Markle egy visszafogott, sötét szettben jelent meg, mégis minden tekintetet magára vont.

Meghan Markle tarolt visszafogott eleganciájával
Harry herceg, Alysa Nahmias és Meghan, Sussex hercegnéje részt vesznek a Sütikirálynők premierjén a 2026-os Sundance Filmfesztiválon
Fotó: Getty Images via AFP/Cindy Ord

Harry hercegék ezúttal a Sundance Filmfesztiválon jelentek meg. Ez volt Meghan Markle 2026-os első nyilvános szereplése: az eseményen a Sütikirálynők című dokumentumfilm premierjét tartották.

Meghan Markle feketében is mindent vitt

Meghan Markle a visszafogott elegancia jegyében jelent meg a Sundance Filmfesztiválon, mégis minden tekintetet magára vont. A hercegné általában drámai, kifinomult szettjeiről ismert, most azonban a kényelem és egyszerűség mellett döntött: fekete trapéznadrágot és hozzá illő pulóvert viselt, melyet üde, természetes smink és lazán hordott haj egészített ki. Harry herceg is a formális öltözetet mellőzte, így a pár tökéletes összhangot alkotott a nyilvános szereplésen.

Bemutatták Meghanék új dokumentumfilmjét

A megjelenés apropóját Meghan és Harry új dokumentumfilmje adta, amely négy fiatal cserkészlány életét követi nyomon. A 91 perces alkotást Alysa Nahmias rendezte, az Archewell Productions, a Beautiful Stories és az AJNA Films együttműködésével. A film témája az ambíció és a csapatmunka, és személyes kötődésű Meghan számára: Kaliforniában nőtt fel, maga is cserkészlány volt, édesanyja pedig a cserkészcsapat vezetőjeként vett részt a közösség életében. A hercegné korábban podcast-interjúban emlékezett vissza arra, hogy már fiatalon is vállalkozói tevékenységekbe kezdett, például sütemények árusításába – írja a People magazin.

A filmfesztiválra néhány nappal azután került sor, hogy Harry herceg visszatért Londonba, hogy folytassa jogi hadjáratát a brit bulvárlapok ellen. A herceg – aki Elizabeth Hurley-vel, Elton Johnnal és más ismert személyekkel együtt beperelte a Daily Mailt – a legutóbbi perben is kiállt magánélete védelméért, hangsúlyozva, hogy a média az elmúlt években jelentős terhet rótt feleségére, Meghan Markle-re – írta meg a Life.

