Harry zaklatója pár méterre ült tőle a bíróságon

A sussexi herceg múlt héten a Legfelsőbb Bíróságon tárgyalta a Daily Mail kiadója elleni adatvédelmi perét. A Telegraph értesülései szerint ismert zaklatója, aki valószínűleg mentális egészségügyi problémákkal küzd, két alkalommal is mindössze pár méterre ült tőle, miközben a bíróságon tartózkodott.

Harry először január 19-én jelent meg a Legfelsőbb Bíróságon. A zaklató a négy bírósági napból kettőn jelen volt a sajtó szerint.

Harry herceg képviselői nem kívántak nyilatkozni az esetről.

A herceg magánbiztonsági csapata vette észre a zaklatót a bíróságon. Egy forrás a The Telegraphnak azt nyilatkozta, hogy a biztonsági csapat nem tudott beavatkozni.

„Nem tehettek semmit; ők nem a rendőrség. Ez egy középület, és joga van ott lenni” – mondta a bennfentes.

Harry herceggel kapcsolatban a forrás hozzátette: „Nyilvánvalóan mindig aggódik a biztonsági helyzete miatt; ez nem ideális.”

Harry herceg korábban, szeptemberi londoni látogatása során is közeli kapcsolatba került zaklatójával. A nő a WellChild-díjátadón, majd a Robbanássérülések Tanulmányozásával foglalkozó Központban is közel tudott kerülni hozzá.

Sussex hercegének szóvivője akkoriban azt nyilatkozta a People-nek, hogy „nem kommentálják a biztonsági kérdéseket”.

A Telegraph arról számolt be, hogy a nő egyszer követte Harryt és feleségét, Meghan Markle-t Nigériába.

Májusban Harry elvesztette a nagy téttel járó fellebbezését, amelyben az államilag finanszírozott egyesült királyságbeli biztonsági ellátás visszaállítását kérte. Szerinte igazságtalanul vonták azt vissza, miután Meghannal 2020-ban visszaléptek királyi feladataiktól és az Egyesült Államokba költöztek.

Sir Geoffrey Vos bíró elutasította Harry fellebbezését, megjegyezve, hogy a másik két bíró egyetértett a véleményével.

Az ítélet kihirdetése után Sussex hercege a People magazinnak azt nyilatkozta, hogy „legrosszabb félelmeit erősítette meg az ügyben történt jogi leleplezés”.

Harry ezután személyes felhívást írt Shabana Mahmood belügyminiszternek, a brit rendőrség és bűnmegelőzés felelős miniszterének.

A Belügyminisztérium felügyeli azt a különleges testületet, amely a királyi családtagok, diplomaták és VIP személyek biztonságával kapcsolatos döntéseket hozza, a Királyi és VIP Végrehajtó Bizottságot (RAVEC).

Decemberben engedélyezték Harry biztonsági rendszerének teljes körű felülvizsgálatát. Ez azonban még folyamatban van – adta hírül a People.