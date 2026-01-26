2026. január 26., hétfő

Bulvár

Harry herceg elveszítette a biztos bevételi forrásait

Meghan Markle tarthatja el Harry herceget?

MH
 2026. január 26. hétfő. 19:46
Sussex hercege és hercegnéje nemrég közösen jelentek meg a Sundance Filmfesztiválon, ahol Meghan Markle új dokumentumfilmjét, a Sütikirálynőket tekintették meg. A részvételük csak felerősítette azokat a hangokat, amelyek szerint Harry herceg már a házasságában is háttérbe szorult.

Meghan Markle és Harry herceg régóta hangsúlyozzák, mennyire fontos számukra, hogy gyermekeiket a jótékonykodás és a közösség iránti felelősségvállalás szellemében neveljék
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Michael loccisano

Szomorú pletykák keringenek Harry hercegről. Az elemzők és a külföldi sajtó szerint a tékozló herceg már nem csak a családjában, hanem a házasságában is a „Tartalék" szerepébe szorult. Jelenleg nincsen biztos jövedelme, miközben a felesége, Meghan Markle folyamatosan próbálkozik újabb és újabb projektekkel és ha hinni lehet a statisztikáknak, akkor a cége, az As Ever rendkívül jövedelmezővé vált a számára – írja a life.hu.

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Harry herceg alapítványa, az Archewell nemrég elveszítette a legfontosabb vezető pozícióban lévő tagjait, később pedig kiderült, hogy a leépítésnek anyagi okai voltak. A jótékonysági szervezetet decemberben átnevezték Archewell Philanthropiesre, majd a munkatársak felét elbocsájtották. Miközben a szakmai életében kihívások sorával szembesült Harry herceg, közben elkezdődött a bírósági pereskedés is, amelyet a brit bulvársajtó ellen vív. A múlt héten könnyek között vallott arról Károly király kisebbik fia, hogy tönkretették az életét az újságok, amelyek szerinte illegálisan jutottak hozzá a vele kapcsolatos információikhoz. A tárgyalás várhatóan hónapokig is elhúzodhat, ez pedig további anyagi- és lelki megterheléssel járhatnak. Arról pedig még nem is írtunk, hogy a herceg nagy dobása, a Póló című Netflix sorozat egy évad után kudarcba fulladt.

Miközben Harry új bevételi forrásokért és az igazságért küzd, közben a felesége szinte nap mint nap újabb projekteket jelent be. A Page Six információ szerint Meghan Markle külön irodát tart fenn a férjétől, amely az As Ever életmódmárkára építi a bevételeit. Az iroda tájékoztatása szerint eddig több tízezer lekvárt, mézet, virágtartót és bort értékesített a vállalkozás, amely hamarosan a nemzetközi piacokat is meghódíthatja. Az pedig csak a hab a tortán, hogy a hercegné legújabb filmje, a Sütikirálynők a hétvégén debütált a Sundance Filmfesztiválon. Ezzel újabb bevételi forrásra tett szert a törtető hercegné.

