Victoria Beckham felrobbantotta az internetet + VIDEÓ

Az egykori Spice Girl ismét a figyelem középpontjába került. Victoria Beckham esküvői tánca miatt ellepték a netet a vicces videók és fotók, mi pedig összegyűjtöttünk néhányat a legjobbakból.

Az elmúlt napokban gyakorlatilag felrobbant az internet: Victoria Beckham neve újra mindenhol ott van, de ezúttal nem divatbemutató, Netflix-dokumentumfilm vagy az ikonikus Spice Girls miatt. A közösségi oldalakat elárasztották azok a mémek, amelyek a Beckham család egyik legkínosabb – és legvitatottabb – történését figurázzák ki: azt az állítólag nem helyénvaló anya–fia táncot, amely Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjén történt.

Felrobbant a mémgyár Victoria Beckham esküvői tánca miatt

A mémhullámot Brooklyn friss nyilatkozata indította el, amelyben azt állította, hogy édesanyja elvette tőle az első tánc lehetőségét a feleségével, majd az esküvőjükre meghívott mintegy 500 vendég előtt szerinte nem odaillő módon táncolt vele. Bár az események pontos menete máig vitatott – a Vogue korábbi beszámolója például egészen mást állít –, az internet nem várt tovább a részletekre: megszülettek az első poénok, videók és gúnyos bejegyzések.

Az egyik legnagyobbat futó mém egy elképzelt DJ-bejelentéssel indít, majd a Ginuwine-féle Pony című slágert indítja el, mintha ez lett volna Victoria Beckham választása az anya–fia táncra. A pikáns utalás nem véletlen: a dal a Magic Mike óta a sztriptíztánc szinonimája, így tökéletes alapanyagot adott a viccekhez. Bár Brooklyn nyilvánosan megalázónak nevezte az esküvőn történteket, láthatóan jól szórakozik a mémeken. És bár sajnáljuk a Beckham család szétszakadását, mi is jókat mulatunk a Victoriáról készült mémeken.

Az internet népe most is bebizonyította, hogy a kreativitás nem ismer határokat, így nem csoda, hogy újra előkerültek Victoria korábbi, színpadon előadott táncai, régi tweetjei és a Netflix-dokumentumfilmből ismert konyhai táncjelenet is – mind újabb muníciót adva a netnek. A kommentelők egy része gúnyolódik, mások nosztalgiával védik Victoriát, mondván: „Ő mindig is ilyen volt”.

Bár a családi konfliktus továbbra is komoly és mély, egy dolog biztos: Victoria Beckham mémmé válása megállíthatatlan.

A közösségi média ismét bebizonyította, hogy egyetlen kínos pillanat is elég ahhoz, hogy globális popkulturális jelenséggé váljon. A közösségi oldalak továbbra is ontják a kreatívabbnál kreatívabb verziókat – mi pedig a teljesség igénye nélkül mutatunk is belőlük néhányat – írta meg a Life.

Objektum doboz

Objektum doboz