Szereplés vagy tisztelet?

A sussexi hercegné tudatosan dolgozott azon, kérdés, milyen sikerrel, hogy bekerüljön a divatvilág elitjének egyik legzártabb eseményére, a legendás tervező, Valentino január 23-i római temetésére. Bennfentesek szerint Meghan Markle ezt egy hatalmas kapcsolatépítési lehetőségnek tekinti.

Úgy tudni, Meghan Markle minden követ megmozgatott, hogy ott lehessen Valentino temetésén Rómában. A búcsúztató ma 11 órakor lesz, egyelőre nem tudni, a sussexi hercegnének sikerül-e meghívatnia magát az eseményre.

Miután a párizsi divathétre is tulajdonképpen ő hívatta meg magát, úgy gondolta, el tudja intézni, hogy meghívást kapjon Valentino temetésére, amelyet Rómában tartanak ma, január 23-án. Hogy sikerrel járt-e, azt egyelőre nem tudni, de bennfentesek szerint azért akar mindenáron ott lenni, hogy helyet biztosítson magának a divat elitjében. A jólértesült szerint Meghan törekvése túlmutat az egyszerű tiszteletadáson.

„Meghan ezt egy nagy lehetőségnek tekinti. Nem csak tiszteletadásról van szó, hanem arról, hogy a divatvilág belső köréhez tartozzon. Tudja, hogy ez egyike azoknak a pillanatoknak, amikor egy elkészült kép és a jó időzítés számít” − írja a Life.

Bár Markle soha nem vett részt Valentino bemutatóin, a tervező darabjait rendszeresen viselte, például 2019-ben egy marokkói királyi körút során, majd 2021-ben a Global Citizen Live fesztiválon, 2022-ben pedig az Invictus Gamesen.

Meghan korábban már bizonyította, hogy képes bejutni bárhová, ahová csak akar. A Balenciaga 2025 októberi párizsi bemutatóján az első sorban foglalt helyet, noha később kiderült, hogy ő hívatta meg magát. Pierpaolo Piccioli, a Balenciaga kreatív igazgatója a bemutató után így nyilatkozott:

„Felvette velem a kapcsolatot, és azt mondta, hogy szívesen eljönne a bemutatóra. Nem volt semmilyen stratégia vagy nagyszabású szervezés. Nem mondtam el senkinek, hogy jön, mert azt akartam, hogy meglepetés maradjon.”

Valentino 93 éves korában január 19-én hunyt el. A divatvilág egyik legnagyobb alakjának búcsúztatása várhatóan a nemzetközi elit találkozóhelye lesz, ahol a divatszakma vezető alakjai és hollywoodi A-listás sztárok egyaránt megjelennek. Valentino holttestét a Piazza Mignanellin ravatalozták fel, ahol rajongók és divatszakértők tömegei rótták le kegyeletüket. A január 23-i római szertartás a divatvilág egyik legjelentősebb idei eseményének ígérkezik. A források szerint nemcsak a tervező barátai és munkatársai, hanem olyan világsztárok is jelen lehetnek, mint Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway és Sarah Jessica Parker.