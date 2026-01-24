2026. január 24., szombat

Előd

Vita a demográfiáról
Összeházasodhatott Timothée Chalamet és Kylie Jenner

Egy ültetőkártya buktatta le az álompárt

MH
 2026. január 24. szombat. 9:01
Megdöbbentő fejlemények érkeztek napjaink legnépszerűbb szerelmespárjával kapcsolatban. Timothée Chalamet és Kylie Jenner valószínűleg összekötötték az életüket.

Összeházasodhatott Timothée Chalamet és Kylie Jenner
Kylie Jenner és Timothée Chalamet a Golden Globe-on bukott le
Fotó: Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ismét mindenki Hollywood első számú álompárjáról beszél: úgy tűnik, hogy egy egyszerű kis cetli többet árult el róluk, mint azt szerették volna.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner a Golden Globe-on bukott le

Az idei Golden Globe-gálára Timothée Chalamet Kylie Jennert vitte magával, egy kedves képen pedig még az ültetőkártyájukat is megörökítették. A rajongók teljes megdöbbenésére a papíron ez a név állt: Kylie Jenner-Chalamet, ami nyilvánvalóan azonnal kiverte a biztosítékot mindenkinél, vad találgatások kezdődtek – írta meg a Life.

