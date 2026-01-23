Oprah-nak adhat interjút David és Victoria Beckham

Nagy port kavart, hogy Brooklyn Beckham nyilvánossá tette, miért nem békül ki a szüleivel. David Beckham és Victoria Beckham állítólag komolyan mérlegelik, hogy nagyszabású televíziós interjúban mondják el saját verziójukat a családi válságról.

David és Victoria Beckham azt fontolgatják, hogy exkluzív interjút adnak, amelyben a Brooklynnal kialakult konfliktusról beszélnének. A lehetőségre állítólag Oprah Winfrey csapata máris lecsapott, és több nagy amerikai és brit csatorna is ajánlatot tett a házaspárnak. A döntés hátterében az áll, hogy a 26 éves Brooklyn egy hatoldalas, indulatoktól átfűtött Instagram-sztoriban taglalta a szüleivel való viszály okait – írja a life.hu.

„Oprah csapata azonnal felvette a kapcsolatot Beckhamékkel, és szinte minden nagyobb amerikai és brit show-tól érkeztek ajánlatok hozzájuk” − fogalmazott egy ismerős forrás, aki hozzátette: „A tévécsatornák tudják, hogy egy ilyen interjú kasszasiker lehet.”

„Elég sokáig hallgattak már. Victoria és David úgy gondolják, hogy most rajtuk a sor, hogy világosan, őszintén és kamerák előtt nyilatkozzanak” – fogalmazott a házaspár egy közeli barátja.

„Nem a bosszú vezérli őket. Azt akarják, hogy a nyilvánosság tisztán lássa az igazságot, a családjukba és az életükbe fektetett munkájukat, és azt, hogy mit is jelent valójában a gyermekeket reflektorfényben nevelni” – mondta egy bennfentes.

„Óvatosan mérlegelik, hogy mikor és hogyan tegyék ezt. A kisebb gyerekeik az elsők, de azt is tudják, hogy a világ megérdemli, hogy meghallgathassa az ő nézőpontjukat is – a címlapok mögött rejlő valódi történetet” – nyilatkozta egy másik forrás.

David és Victoria további három közös gyermeke – a 23 éves Romeo, a 20 éves Cruz és a 14 éves Harper – továbbra is nagyon szoros kapcsolatban áll a szüleivel.