A Telegraph értesülései szerint Katalin walesi hercegné saját maga által tervezett kabátban jelent meg a nyilvánosság előtt.

Január 20-án Katalin ellátogatott a skóciai Nemzeti Curling Akadémiára. A látogatáshoz egy fekete Zara garbót, egy Johnstons of Elgin x Le Kilt kabátot és egy velúr csizmát választott.

A lap szerint a hercegné a kabátot a Johnstons of Elginnel és Chris Kerr szabósággal terveztette. Megjegyzendő, hogy a híresség a tervezés során nagy figyelmet fordított a tartan, azaz a skótkockás mintára.

Decemberben a brit Vogue állítólag Katalint nevezte meg 2025 legdivatosabb hírességének. A szakértők azzal magyarázták döntésüket, hogy a királyi családnak ítélték az első helyet, hogy minden nyilvános megjelenése megváltoztathatja bármely márka fejlődését és inspirálhatja a tervezőket – írta meg a Lenta.ru.