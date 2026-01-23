2026. január 23., péntek

Bulvár

Katalin 2025 legdivatosabb híressége

Minden nyilvános megjelenése inspirálhatja a tervezőket

 2026. január 23. péntek. 21:01
A Telegraph értesülései szerint Katalin walesi hercegné saját maga által tervezett kabátban jelent meg a nyilvánosság előtt.

Katalin 2025 legdivatosabb híressége
Katalin láthatóan nagyon élvezte a curlinget
Fotó: AFP/Pool/Russell Cheyne

Január 20-án Katalin ellátogatott a skóciai Nemzeti Curling Akadémiára. A látogatáshoz egy fekete Zara garbót, egy Johnstons of Elgin x Le Kilt kabátot és egy velúr csizmát választott.

A lap szerint a hercegné a kabátot a Johnstons of Elginnel és Chris Kerr szabósággal terveztette. Megjegyzendő, hogy a híresség a tervezés során nagy figyelmet fordított a tartan, azaz a skótkockás mintára.

Decemberben a brit Vogue állítólag Katalint nevezte meg 2025 legdivatosabb hírességének. A szakértők azzal magyarázták döntésüket, hogy a királyi családnak ítélték az első helyet, hogy minden nyilvános megjelenése megváltoztathatja bármely márka fejlődését és inspirálhatja a tervezőket – írta meg a Lenta.ru.

