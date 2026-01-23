Így kritizálták Katalin hercegnét a betegsége után

A hercegné 2024 tavaszán tudatta a nyilvánossággal, hogy rákbetegségben szenved és egy időre teljesen visszavonult királyi tevékenységek elől, hogy a gyógyulásra koncentrálhasson. Katalin hercegné azóta jó egészségnek örvend, ám még így is akadtak, akik találtak kivetnivalót a döntéseiben.

Katalin hercegné betegsége alaposan megrázta az egész világot és természetesen a családot is. Bár szerencsére azóta már kigyógyult a rákból, maradtak hosszútávú következményei a történteknek – írja a Ripost.

A walesi hercegné eleinte hasi műtéten esett át, majd kemoterápiás kezelést kapott, ami mellett természetes volt, hogy nem fogja tudni ellátni a feladatait. A palota sokáig nem is adott hírt a hercegnéről, hogy minden erejével a gyógyulásra koncentrálhasson. Bár hónapokkal később jó hírek érkeztek és szép fokozatosan vissza is tért a nyilvánosság elé, nem vállalt már el annyi feladatot, mint korábban. Gyógyulása óta kifejezetten nagy hangsúlyt fektet rá, hogy királyi tevékenységei mellett jusson elegendő idő a gyerekeire és szülői feladataiban is ki tudjon teljesedni.

A legnagyobb meglepetést a közelmúltban az okozta számára, hogy ebben az állapotban is akadtak olyan vélemények, akik kritizálni merték a hercegné döntését, és sérelmezték, hogy a jövőben kevesebb nyilvános szereplést vállal majd. 2025-ben egyébként 68 felkérését vállalt el, míg Vilmos herceg 202-t, Károly király pedig 532-t. Katalin mindennek ellenére nem törődik a rosszakarókkal.

Közeli források szerint a walesi hercegi pár szívesebben összpontosít a nagy hatású munkafolyamatokra, mint arra, hogy kisebb feladatokból többet elvégezzen. Katalin hercegné jelenleg saját tapasztalatait is felhasználva arra összpontosít, hogy javítani próbáljon a társadalom általános egészségén, például az Egyesült Királyságban a gyermekek korai éveinek minőségén, hogy az országban egészségesebb és boldogabb felnőttek legyenek. A szakértők szerint ez a projekt lehet egyébként Katalin életműve is.