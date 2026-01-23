Anna hercegnő nekiment Károly királynak

Károly király (j) megfosztotta öccsét, Andrást királyi címeitől és a windsori birtokon való hosszú távú tartózkodási jogától is

Sajtóértesülések szerint Anna hercegnő úgy véli, hogy testvérét, Andrew Mountbatten-Windsort a család túl keményen kezelte az elmúlt időszakban, és emiatt tárgyalásokat is folytatott III. Károly királlyal, valamint Vilmos herceggel – írja a life.hu.

Andrew Mountbatten-Windsor helyzete azóta vált tarthatatlanná, hogy nyilvánosságra került Jeffrey Epsteinnel, az elítélt pedofillel való kapcsolata. Megfosztották a címeitől és hivatalos szerepeitől, valamint elveszítette otthona használati jogát, a windsori Royal Lodge-ot, ahol 2003 óta élt. Bár András, akit mentálisan is megviseltek a történtek, minden ellene felhozott vádat tagadott, végül beleegyezett, hogy feladja a Royal Lodge-ra szóló bérleti szerződését, és egy jóval kisebb ingatlanba költözzön Sandringhambe, a kilakoltatása már meg is kezdődött.

Egy, a Daily Mailnek nyilatkozó forrás szerint azonban a családon belül nincs egyetértés András megítélésében.

„Anna hangot adott a véleményének, elmondta, hogy nem ért egyet Károly királlyal és Vilmossal András bánásmódjával kapcsolatban” – mondta a bennfentes, aki hozzátette, a családi viták nem új keletűek.

„Számos vita folyik András és a király, valamint a király és a tágabb család között. Többen is úgy vélik, hogy a király túl keményen bánt a testvérével. Nem kellene elfelejteni, hogy Andrást semmiben sem találták bűnösnek, és tagad minden vádat.”