Meghalt Freddie Mercury eltitkolt lánya

A csak B-ként emlegetett nőről 2025-ben hallott először a világ, amikor Lesley Ann Jones megjelentette Love, Freddie című életrajzi könyvét – írja a life.hu.

Ebből derült ki, hogy Freddie Mercurynak született egy házasságon kívüli lánya, amit az énekes egészen haláláig titkolt. Állítólag a lányt egy másik család nevelte fel, de Freddie gyakran meglátogatta, része volt az életének.

A könyv szerint a Queen tagja is tudtak a gyermek létezéséről, de mindannyian őrizték a titkot, mivel nem akarták, hogy a nyilvánosság tönkretegye az életét.