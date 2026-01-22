Bulvár
Kitálalt Nicola Peltz exének nővére
Éles kritikát fogalmazott meg
Brooklyn Beckham feleségéről mesélt Alana Hadid. Nicola Peltz volt barátjának nővére arról beszélt, hogy Nicola évek óta híres akar lenni, és ennek érdekében szinte bármire képes – írja a life.hu.
A vita Brooklyn Beckham nyilatkozatával robbant ki: a fiatal futballista hétfőn bírálta saját családját, és azzal vádolta édesanyját, Victoriát, hogy mindig gonoszan viselkedett feleségével. Bár Brooklyn határozottan azt kérte, tartsák tiszteletben a magánéletét, Alana Hadid nyíltan reagált egy fotós hozzászólására, kiemelve, hogy Nicola évtizedek óta a hírnévre vágyik.
Alana emlékeztetett rá, hogy Nicola korábban testvérével, Anwar Hadiddal járt, és állítása szerint ez a kapcsolat is feszültségeket szült a családban. A románc ideje alatt több pletyka is keringett arról, hogy a kapcsolat miatt Anwar eltávolodott a szüleitől. Yolanda Hadid, Anwar anyja, a viták közepette felvette a kapcsolatot David és Victoria Beckhamnel is, ami tovább fokozta a rajongók találgatásait.
Bár Nicola Peltz a múltban barátságosan viszonyult a Hadid családhoz, és Instagramon gyakran osztott meg közös pillanatokat, idővel a kapcsolatuk megromlott, különösen amikor Nicola elkezdte követni az egész családot a közösségi médiában. Alana Hadid szerint a színésznő folyton feszültséget szított a családban.
A Peltz család egyébként rendkívül gazdag: Nicola üzletember édesapja, Nelson Peltz vagyona a becslések szerint 1,2 milliárd font, míg Brooklyn híres szülei, Victoria és David Beckham vagyona 335 millió font körül mozog.
A Daily Mail forrásai szerint Nicola Peltz a hírnévre való törekvés miatt választotta a Beckhameket, mivel bár családja gazdagabb, a Beckham család ismertsége és showbizniszben betöltött szerepe vonzó számára.
Alana Hadid szerint Nicola a híres kapcsolatait arra használja, hogy reflektorfénybe kerüljön, ami sokak szerint hozzájárult a családok közötti feszültséghez.