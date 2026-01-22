Kitálalt Nicola Peltz exének nővére

Alana Hadid is beszállt a Beckham család körüli vitába. A 40 éves producer élesen kritizálta Nicola Peltzet, Brooklyn Beckham feleségét. Azt állította, hogy a színésznő évtizedek óta híres akar lenni, miközben figyelmen kívül hagyja a magánélet határait.

Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz amerikai színésznő pózolnak a Mugler bemutatója előtt a párizsi divathéten 2024. március 3-án.

Brooklyn Beckham feleségéről mesélt Alana Hadid. Nicola Peltz volt barátjának nővére arról beszélt, hogy Nicola évek óta híres akar lenni, és ennek érdekében szinte bármire képes – írja a life.hu.

A vita Brooklyn Beckham nyilatkozatával robbant ki: a fiatal futballista hétfőn bírálta saját családját, és azzal vádolta édesanyját, Victoriát, hogy mindig gonoszan viselkedett feleségével. Bár Brooklyn határozottan azt kérte, tartsák tiszteletben a magánéletét, Alana Hadid nyíltan reagált egy fotós hozzászólására, kiemelve, hogy Nicola évtizedek óta a hírnévre vágyik.

Alana emlékeztetett rá, hogy Nicola korábban testvérével, Anwar Hadiddal járt, és állítása szerint ez a kapcsolat is feszültségeket szült a családban. A románc ideje alatt több pletyka is keringett arról, hogy a kapcsolat miatt Anwar eltávolodott a szüleitől. Yolanda Hadid, Anwar anyja, a viták közepette felvette a kapcsolatot David és Victoria Beckhamnel is, ami tovább fokozta a rajongók találgatásait.

Bár Nicola Peltz a múltban barátságosan viszonyult a Hadid családhoz, és Instagramon gyakran osztott meg közös pillanatokat, idővel a kapcsolatuk megromlott, különösen amikor Nicola elkezdte követni az egész családot a közösségi médiában. Alana Hadid szerint a színésznő folyton feszültséget szított a családban.

A Peltz család egyébként rendkívül gazdag: Nicola üzletember édesapja, Nelson Peltz vagyona a becslések szerint 1,2 milliárd font, míg Brooklyn híres szülei, Victoria és David Beckham vagyona 335 millió font körül mozog.

A Daily Mail forrásai szerint Nicola Peltz a hírnévre való törekvés miatt választotta a Beckhameket, mivel bár családja gazdagabb, a Beckham család ismertsége és showbizniszben betöltött szerepe vonzó számára.

Alana Hadid szerint Nicola a híres kapcsolatait arra használja, hogy reflektorfénybe kerüljön, ami sokak szerint hozzájárult a családok közötti feszültséghez.