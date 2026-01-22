Harry herceg könnyek között vallott a bíróságon

A brit királyi család fekete báránya érzelmektől fűtötten beszélt a londoni bíróságon arról, hogyan élte meg a sajtó évekig tartó zaklatását – és felesége, Meghan Markle szenvedését. Harry herceg el is sírta magát.

Harry herceg nem tudta visszatartani könnyeit, amikor tanúvallomása végén arról beszélt: a brit bulvársajtó – különösen a Daily Mail munkatársai – éveken át zaklatta őt, és ezzel tönkretették felesége, Meghan Markle életét – írja a life.hu.

A 41 éves herceg szerdán állt a londoni Legfelsőbb Bíróság elé, ahol egy kilenc hetesre tervezett polgári per keretében vallott az Associated Newspapers kiadója ellen. A felperesek – köztük Elton John, Elizabeth Hurley és David Furnish – szerint a kiadó jogellenesen gyűjtött személyes adatokat róluk, lehallgatták a hangpostáikat és csalással szedtek ki információkat róluk.

Harry herceg konkrétan 14 darab, 2001 és 2013 között megjelent cikkre hivatkozott, melyek – állítása szerint – súlyos szenvedést okoztak neki, és semmilyen közérdeket nem szolgáltak. A cikkek szerzőit azzal vádolja, hogy illegális eszközökkel jutottak érzékeny információkhoz.

A herceg tanúvallomásában elmondta: egész életében feszült viszonyban állt a sajtóval, de nem volt más választása, mint tűrni. Beszámolója szerint az újságírók állandó jelenléte ellehetetlenítette a normális életet. Úgy érezte, hogy állandó megfigyelés alatt áll, és ez az elszigeteltség könnyen vezethetett volna drog- vagy alkoholfüggőséghez is.

Harry a keresztkérdések során többször is összeszólalkozott az ANL ügyvédjével, Antony White-tal. Az ügyvéd azzal érvelt, hogy a riporterek a herceg baráti köréből szerezhettek információkat, ezt azonban a herceg határozottan visszautasította: „Soha nem voltam barátja egyetlen újságírónak sem” – szögezte le.

Harry azért indította el a pert, mert – saját szavai szerint – felelősségre akarja vonni az Associated Newspapert, és ezzel példát szeretne mutatni. Úgy véli, a per nemcsak róla, hanem a közérdekről is szól.

Tanúvallomása végén a herceg el is érzékenyült, amikor arról beszélt, milyen lelki terhet rótt rá az ügy. Kiemelte, hogy feleségét is mélyen megviselte az évekig tartó hadjárat.

„Ez az egész folyamat újra és újra traumatizál bennünket. Meghallgatást és felelősségvállalást szerettünk volna, ehelyett újra áldozattá váltunk. Megmondom őszintén: teljesen tönkretették a feleségem életét” – mondta.

Az Associated Newspapers továbbra is tagad minden jogsértést, és azzal védekezik, hogy cikkeik törvényes forrásokra épültek.