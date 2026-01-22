Harry a Daily Mail kiadója ellen

A sussexi herceg egy jogi beadványban testvérét és sógornőjét korábbi kapcsolattartóként tüntette fel, amikor ismertette, hogy kikkel folytatott rendszeres kommunikációt a hivatkozott időszak alatt.

Harry 2026. január 22-én érkezik a londoni Királyi Bírósághoz, ahol negyedik napja folyik a tárgyalás az egyik nagy brit újságcsoport ellen indított perében. A herceg és hat másik személy, köztük a popikon Elton John, két bulvárlapot vádolnak magánélet megsértésével és jogellenes információgyűjtéssel

Harry herceg a Daily Mail és a The Mail on Sunday kiadója, az Associated Newspapers elleni perének részeként benyújtott tanúvallomásában nevezte meg testvérét, Vilmos herceget és és sógornőjét, Katalint.

Sussex hercegének tanúvallomását január 21-én tették közzé, ugyanazon a napon, amikor tanúvallomást tett a londoni Legfelsőbb Bíróságon. Harry egyike azon magas rangú személyeknek, akik jogellenes információgyűjtéssel vádolják az újságcsoportot – a kiadó azonban tagadja ezeket az állításokat.

A lista Harry jogi érvelésének részeként került bele, hogy felvázolja azon személyek körét, akikkel állítása szerint „rendszeres kapcsolatban” állt a keresetében szereplő időszakban, amely nagyjából 1996-tól legalább 2014-ig tart. Harry azt állítja, hogy a sajtóvisszhangban megjelenő magánjellegű adatok csak jogellenesen megszerzett, bizalmi kapcsolatokon belül megosztott információkból származhatnak.

A People munkatársa bent tartózkodott a tárgyalóteremben, és a tanúvallomás szerint Harry 10 olyan társát nevezte meg, akikkel állítása szerint rendszeres kapcsolatban állt a szóban forgó időszakban, köztük Vilmos herceget, Katalin hercegnét, édesapját, Károly királyt és volt barátnőjét, Chelsy Davyt.

Harry Vilmosról szóló leírása az akkori közelségükre összpontosított, aláhúzva azt a bizalomszintet, amely szerinte azokban az években közöttük volt.

„Ő Királyi Fensége, Vilmos walesi herceg a testvérem” – olvasható a közleményben. „Beosztásából adódóan a sajtó mindig is nagy érdeklődést mutatott iránta. Testvérekként természetesen megbeszéltük életünk személyes vonatkozásait, miközben megbíztunk egymásban a magánéletünkkel, a családi életünkkel és a szakmai életünkkel kapcsolatos rendkívül érzékeny információkkal kapcsolatban.”

Vilmos bevonása a testvérek között régóta fennálló, jól dokumentált viszály közepette történt. Harry jelenlegi tárgyalása miatt az Egyesült Királyságban tett látogatása során források megerősítették, hogy nem volt tervben, hogy találkozzon Vilmossal, és a köztük lévő feszültségek továbbra sem rendeződtek.

A közleményben Károly királyt a következőként sorolták fel, Harry hasonlóképpen rámutatott az apját övező intenzív médiaérdeklődésre királyi szerepe miatt.

„III. Károly király az apám” – áll a közleményben. „A releváns időszakban apámmal rendszeres kapcsolatban álltunk. Beosztása miatt a sajtó számára is nagy érdeklődésre tartott számot. Személyes adataim megtalálhatóak voltak a hangpostaüzenetekben, amelyek rendkívül személyes, bizalmas és érzékeny információkat tartalmaztak, és amelyeket én, családom más tagjai és a királyi udvar hagytunk a vezetékes telefonján.”

Annak ellenére, hogy Harry az Egyesült Királyságban tartózkodott, nem tervezte, hogy találkozik az apjával, amelyre hónapokkal a régóta várt szeptemberi londoni viszontlátásuk után került sor - írta meg a People.

Chelsy Davy, akivel Harrynek 2004 és 2010 körül volt kapcsolata, szintén szerepelt a listán. A nyilatkozatban Harry részletesen beszámolt kapcsolatuk távkapcsolati jellegéről és a megosztott privát üzeneteikről.

„Chelsy Davy egykori barátnőm. 2004 elején találkoztunk, és kapcsolatban voltunk nagyjából 2010 közepéig. A kapcsolatunk az együtt töltött idő nagy részében távkapcsolat volt, Chelsyvel gyakran éltünk különböző országokban” – állt a bejegyzésben.

„Természetesen mindenféle személyes ügyről beszélgettünk, beleértve a kapcsolatunk minden aspektusát is, és ez gyakran hívásokon, szöveges üzeneteken és hangüzeneteken keresztül történt, amelyeket a dél-afrikai mobiltelefonján és vezetékes telefonján hagyott” – folytatta a közlemény. „Mivel a barátnőm volt, Chelsyre bíztam a legszemélyesebb információkat, és fordítva is igaz volt. Tudom, hogy Gavin Burrows magánnyomozó beismerte, hogy sok jogellenes tevékenységet követett el ellene, ami mélyen aggasztó, de megmagyarázza, hogyan jutott az Associated ennyi információhoz rólunk.”

Katalin hercegné a kilencedik helyen szerepelt a listán, és csak röviden említették. Az ő bejegyzése volt a legrövidebb a közleményben, és nem tartalmazott részleteket.

„Ő Királyi Fensége a walesi hercegné, a bátyám felesége” – áll a közleményben.