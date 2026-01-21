Megbukott Meghan Markle műsora?

Úgy tűnik, nem folytatódik Meghan Markle sokat reklámozott Netflix-projektje. Bennfentes információk szerint a With Love, Meghan (Szeretettel, Meghan) című életmód-sorozat nem kap újabb évadot a streamingszolgáltatónál.

A With Love, Meghan sorozat Harry nélkül sem lehetett volna az igazi

A sussexi hercegné márciusban mutatta be a sorozatot, amelyben főzésről, vendéglátásról és hétköznapi életmódtippekről beszélt egy Montecito közelében bérelt, mintegy 5 millió font értékű ingatlanból. A műsor Meghan egyik személyes kedvence volt, ám a Page Six értesülései szerint a Netflix nem tervezi a folytatást.

Egy forrás úgy fogalmazott: a sorozat nem tér vissza hagyományos értelemben vett évadként. Felmerültek ugyan ötletek alkalmi, ünnepi különkiadásokra, de jelenleg ezekről sincs konkrét döntés. Egy másik bennfentes szerint Meghan továbbra is megoszt majd főzéssel és kézműveskedéssel kapcsolatos tartalmakat, ám ezek inkább rövidebb, közösségi médiára szánt formában jelennek meg.

A hercegné figyelme most elsősorban az As Ever nevű életmódmárkájára irányul, amelynek építését a jövőben is kiemelt prioritásként kezeli. A With Love, Meghan indulását követően jelentős kritikák érték a műsort. Több elemző szerint a sorozat erőtlen életmód-tartalomnak hatott, egyes vélemények pedig kifejezetten kétségbeesett próbálkozásként jellemezték.

A Netflix hivatalos adatai alapján a produkció 2025 első felében 5,3 millió globális megtekintést ért el, amivel mindössze a 383. helyen végzett a platform kínálatában. A Rotten Tomatoes oldalán a nézői és szakmai értékelések átlaga 23 százalék lett.

A műsor vendégei között ugyanakkor több ismert név is feltűnt: Meghan mellett szerepelt José Andrés, Roy Choi és Alice Waters séf, valamint közeli barátai, köztük Chrissy Teigen, Mindy Kaling és édesanyja, Doria Ragland. A tavaly augusztusban bemutatott második évad személyesebb hangvételt ütött meg. Meghan többek között Harry herceggel való megismerkedéséről és kapcsolatuk kezdetéről is mesélt. Elárulta, hogy férje mondta ki először a szeretlek szót, és igazán egy botswanai szafarin, a harmadik randevújuk során tudatosult benne, hogy beleszeretett Harrybe, akit a műsorban gyakran csak „H”-ként emlegetett.

Bár Harry herceg és gyermekeik, Archie és Lilibet többször is ellátogattak a forgatás helyszínére, egyikük sem szerepelt aktívan a sorozatban. Harry mindössze az első évad utolsó epizódjában tűnt fel rövid időre. Meghan korábban a People magazinnak adott interjújában elmondta: tudatos döntés volt, hogy nem a saját montecitói otthonukban forgattak, mivel szerette volna megóvni családja biztonságos, privát életterét.

Érdekesség, hogy a Netflix számára korábban készített Harry és Meghan című dokumentumsorozat hatalmas siker lett.

A 2022 decemberében bemutatott produkció összesen 23,4 millió megtekintést hozott, és a megjelenést követő első négy napban minden idők legnézettebb dokumentumfilmjévé vált a platformon, 85 országban felkerülve a top 10-es listára.

A Szeretettel, Meghan ezzel szemben még a Netflix első 300 műsora közé sem jutott be. A hercegné ennek ellenére korábban pozitívan nyilatkozott a Netflixszel való együttműködésről, hangsúlyozva, hogy büszkék a partnerség meghosszabbítására és az As Ever márkával való közös tervek bővítésére. Mint mondta, férjével együtt olyan tartalmak létrehozására törekszenek, amelyek világszerte megszólítják a közönséget, és tükrözik közös értékrendjüket.

A sorozat jövője tehát kérdéses, Meghan lendülete azonban nem tört meg. Iparági pletykák szerint 2026-ban jelenhet meg első, felnőtteknek szóló szakácskönyve, amely várhatóan a Szeretettel, Meghan receptjeit, valamint más, otthon született fogásait is tartalmazza majd. A Daily Mail információi szerint a könyvben a vendéglátáshoz kapcsolódó praktikus tanácsok is helyet kapnak.

A hercegné az As Ever kínálatát is tovább bővítené: elsősorban gyertyák, lakberendezési tárgyak és italok kerülhetnek fókuszba. Meghan közismerten rajong a testes vörösborokért – egykori blogja, a The Tig is egy ilyen borról kapta a nevét –, és a hírek szerint egy kaliforniai cabernet sauvignon piacra dobása is tervben van. A jelenlegi fehér-, rozé- és pezsgőkínálat így tovább bővülhet, számol be a Life.

Ugyanakkor a források szerint a korábban bevezetett palacsinta- és kekszkészletek háttérbe szorulnak, ezek gyártását fokozatosan csökkenthetik. A Daily Mail egyik bennfentese szerint 2026 különösen mozgalmas év lesz Meghan számára, több új termékkel és irányváltással.