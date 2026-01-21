Felgyújtották Cristiano Ronaldo szobrát + VIDEÓ

Cristiano Ronaldo bronzszobrát a madeirai művész, Ricardo Veloza készítette, az alkotást 2014 decemberében avatták fel Funchal tengerpartján. A szobor azonban nem először vált vandalizmus célpontjává.

2016-ban Lionel Messi hívei rongálták meg. Az incidenst követően döntöttek úgy, hogy áthelyezik a művet jelenlegi helyére, a Ronaldo Múzeum elé, mert ott biztonságban lesz. Ez azonban nem vált be, hiszen most újra megrongálták a szobrot.

A keddi incidensről készült felvétel azóta futótűzként terjed az interneten. A videón egy zavart állapotban lévő férfi látható, aki előbb gyúlékony anyagot locsolt a szoborra, majd lángra lobbantotta azt. Az elkövető ezt követően bizarr táncba kezdett az égő szobor előtt, miközben folyamatosan az skandálta:

„Ez Isten utolsó figyelmeztetése.”

A Mirror értesülései szerint egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy a vandalizmus okozott-e maradandó károkat a szobron. A rendőrség tájékoztatása alapján az elkövetőt már azonosították, és nem ez volt az első alkalom, hogy dolga akadt a hatóságokkal, jelenleg pedig továbbra is körözik, írja a Ripost.