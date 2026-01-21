David Beckham megszólalt

Brooklyn Beckham hosszú idő után megtörte a csendet a családjában dúló viszály kapcsán, és az Instagramján taglalta, mi vezetett odáig, hogy nem áll szóba jelenleg a szüleivel, David és Victora Beckhammel.

A Beckham családban sem minden arany ami fénylik. A győzelmi fotóról csak Brooklyn hiányzik

A legidősebb Beckham fiú kiemelte, hogy a szülei kontrollmániásak és manipulatívak, valamint arról is írt, hogy az édesanyja, Victoria még a Nicolával való esküvőjét is gyakorlatilag tönkretette. A súlyos vádak után most megszólalt Brooklyn apja, David Beckham, aki élő adásban, a CNBC pénzügyi műsorában, a Squawk Box vendégeként reagált a kialakult botrányra.

Beckham nem nevezte meg közvetlenül fiát, de szavai egyértelműen a családi konfliktusra utaltak. A közösségi média erejéről és veszélyeiről beszélt, hangsúlyozva, hogy a platformok egyszerre lehetnek hasznosak és ártalmasak.

„Mindig is beszéltem a közösségi média hatalmáról, jó és rossz értelemben is. A mai fiatalok olyan dolgokhoz férnek hozzá, amelyek veszélyesek is lehetnek” – mondta.

A négygyermekes édesapa hozzátette: saját tapasztalatai alapján mindig arra törekedett, hogy gyermekeit megtanítsa a közösségi média felelős használatára.

„A gyerekek hibáznak, és joguk van hibázni. Így tanulnak. Néha hagyni kell őket, hogy elkövessék ezeket a hibákat” – fogalmazott, diplomatikusan kerülve a konkrét vádak részletezését.

David Beckham ezt megelőzően a World Economic Forum davosi találkozóján is megjelent, a jelenlévő újságírók pedig közvetlenül rákérdeztek, üzenne-e valamit a fiának, ám az egykori labdarúgó látványosan elkerülte a választ, majd szó nélkül távozott. Ez a visszafogott reakció sokak szerint tudatos döntés: Beckham igyekezett nem olajat önteni a tűzre, és nem a nyilvánosság előtt rendezni a családi konfliktust, még akkor sem, ha egyébként a fia pont a nyilvánosság előtt teregette ki a családi szennyest.

Miközben David és Victoria Beckham hivatalosan továbbra sem reagáltak Brooklyn részletes vádjaira, az ügy továbbra is uralja a közbeszédet. Celebek, kommentelők és rajongók elemzik a sorokat, találgatják, lesz-e valaha kibékülés, vagy végleg törés történt a világ egyik legismertebb celebcsaládjában, írja az Elle.

Mindeközben megszólalt Rebecce Loos is, aki korábban David Beckham asszisztense volt, majd azt állította, hogy viszonya volt a focistával.

„Annyira örülök, hogy végre kiáll magáért, és nyilvánosan megszólal” – írta Loos, továbbá hozzátette, különösen sajnálja Brooklyn feleségét, mivel – saját megfogalmazása szerint – „túl jól tudja, milyenek tudnak lenni” (a Beckham család).