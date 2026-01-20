Vilmos herceg kénytelen feladni hobbiját

A walesi herceg az utóbbi években azzal került a címlapokra, hogy elektromos rollerrel járta be a windsori kastélyt és környékét. Valószínűleg azonban új közlekedési módot kell találnia, miután családja nemrégiben a Windsor Great Parkban található Forest Lodge-ba költözött.

Vilmos herceg 2018-ban, amikor még engedélyezett volt számára a motorozás

A Windsor Great Park weboldala szerint az elektromos rollerek és más motoros közlekedési eszközök, például a légdeszkák, tilosak ott.

„Biztonsági és forgalomirányítási okokból nem engedélyezzük a motoros közlekedést a parkban. A kerékpárosokon kívül az utak a lakosok és az ott dolgozók számára vannak fenntartva” – áll a weboldalon.

Vilmos herceg, Katalin és három gyermekük a windsori kastély birtokán található Adelaide Cottage-ból költöztek el, ahol az e-rollerek használata engedélyezett. A trónörökös a sajátját használta, hogy gyorsabban odaérjen a kastélyba találkozókra és egyéb összejövetelekre, többek között az Apple TV-n futó The Reluctant Traveler című sorozat forgatására Eugene Levyvel.

A Schitt's Creek színészét megdöbbentette a királyi család közlekedési módja az októberben sugárzott epizódban.

„Nem erre számítottam” – mondta Levy nevetve, miközben Vilmos herceg megjelent egy elektromos rolleren – írta meg a People.

Vilmos herceg elmagyarázta: „Közvetlenül a kastélyon ​​kívül lakunk, de apám sok időt tölt itt. A kastélyt munkára és megbeszélésekre használjuk. És én mindig kések, ezért gondoltam, hogy így tudom időben tartani a megbeszéléseimet.”