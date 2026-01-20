III. Károly nem volt hajlandó találkozni Harry herceggel

A herceg perelni szándékozik a Daily Mail és a Mail on Sunday lapokat, amelyeket magánéletének megsértésével és illegális információgyűjtéssel vádol.

III. Károly brit király (b) most nem akar fiával, Harry sussexi herceggel találkozni

A Buckingham-palota forrásai szerint III. Károly király nem fog találkozni Harry herceggel, amikor a herceg a héten visszatér Nagy-Britanniába. A Sussex hercege Londonba érkezik, hogy részt vegyen egy újabb feszült bírósági tárgyaláson – írja a Daily Star.

A források hozzátették, hogy III. Károly is Skóciából Londonba utazik. Ott rákkezelésen vesz részt. A király programjában azonban nem szerepel találkozó a fiával.