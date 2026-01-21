Botrány a norvég királyi családban

A norvég királyi család történetének talán legsúlyosabb botránya bontakozik ki. A nemi erőszak vádja mellett újabb bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják a koronahercegnő fiát.

Tovább gyűrűzik a Norvégiát megrázó botrány: a nemi erőszak vádjával bíróság elé álló Marius Borg Høiby ellen újabb bűncselekmények miatt emeltek vádat. Az ügy kiemelt figyelmet kap, hiszen a vádlott a norvég koronahercegnő fia: a norvég királyi családot érintő nemi erőszak ügye példátlan az ország történetében – írja a CBS News apaján az origo.hu.

Miért került ismét előtérbe a nemi erőszak ügye?

A norvég ügyészség közlése szerint februárban kezdődik annak a férfinak a tárgyalása, akit négy rendbeli nemi erőszakkal vádolnak. Marius Borg Høiby ellen már korábban is számos bűncselekmény miatt indult eljárás, az új vádpontok azonban tovább súlyosbítják az ügyet.

Milyen új bűncselekményekkel bővült a vádirat?

Az ügyészek hat új vádpontot emeltek, köztük egy súlyos kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt. A vád szerint Høiby 2020-ban egy alkalommal 3,5 kilogramm marihuánát szállított, amit el is ismert. Emellett két esetben megsértette a vele szemben elrendelt távoltartást, három további vádpont pedig gyorshajtásos közlekedési szabálysértésekhez kapcsolódik.

Hogyan védekezik a nemi erőszak vádja ellen a vádlott?

Høiby a legsúlyosabb állításokat továbbra is tagadja. Ügyvédje szerint nem ismeri el a nemi erőszakra és a családon belüli erőszakra vonatkozó vádakat, ugyanakkor néhány enyhébb bűncselekményben bűnösnek vallja majd magát. Egy korábbi nyilatkozatában arról beszélt, hogy alkohol és kokain hatása alatt cselekedett, és régóta küzd mentális problémákkal, valamint függőséggel.

Miért számít ez példátlan botránynak Norvégiában?

A vádak szerint a négy nemi erőszak 2018 és 2024 között történt, az egyik eset már a rendőrségi nyomozás megindulása után. A tárgyalás február 3-án kezdődik az oslói kerületi bíróságon, és március közepéig tart. Szakértők szerint ez a legsúlyosabb botrány, amely valaha a norvég királyi családot érintette.