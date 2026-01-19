2026. január 20., kedd

Harry herceg is tanúvallomást fog tenni

A herceg szerint a „törvénytelen információgyűjtés” „hihetetlenül paranoiássá” tette

 2026. január 19. hétfő. 21:27
A Sussex herceghez Sir Elton John, férje David Furnish és Liz Hurley színésznő csatlakozott a jogi lépések megtételében.

Fotó: Anadolu via AFP/Wiktor Szymanowicz

Harry herceg „hihetetlenül paranoiássá” vált a Daily Mail kiadójának állítólagos jogellenes információgyűjtése miatt – közölte ügyvédei révén a bírósággal, írja az Independen.

A Sussex hercege szerint az ellene irányuló támadások „mélyen megrázó hatással” voltak rá, „hatalmas terhet” róttak személyes kapcsolataira, és elszigetelték őt.

Harry ügyvédje, David Sherborne a bíróságnak elmondta, hogy „egyértelmű, szisztematikus és tartós” törvénytelen tevékenységek folytak legalább két évtizeden át.

A herceg több más ismert személyiség mellett vesz részt a tárgyaláson, köztük Sir Elton John, férje David Furnish, a kampányoló bárónő Doreen Lawrence, a politikus Sir Simon Hughes és a színésznők Sadie Frost és Liz Hurley, akik mindannyian pert indítottak az ANL ellen.

Azt állítják, hogy a kiadó jogellenes tevékenységeket végzett vagy rendelt meg, például magánnyomozókat bérelt fel, hogy lehallgatókészülékeket helyezzenek el autókban, „kicsalják” a magánadatokhoz való hozzáférést és hozzáférjenek magánbeszélgetésekhez. Ügyvédjük, David Sherborne egy korábbi meghallgatáson elmondta, hogy a jogellenes cselekmények között szerepelt élő vezetékes telefonhívások lehallgatása és orvosi dokumentumok megszerzése is.

A kilenc hetes tárgyaláson Harry tanúvallomást tesz, míg több újságíró és szerkesztő, köztük a Daily Mail hosszú ideje volt szerkesztője, Paul Dacre is tanúskodni fog.

