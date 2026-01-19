Sarolta hercegnő 5 különleges képessége

Sarolta hercegnő kedvessége, bája és cserfessége őszintén, szívből jön, nyoma nincs benne mesterkéltségnek. Nem csak korosztálya divatikonja – olyan különleges képességekkel is rendelkezik, amelyek hallatán még nekünk, felnőtteknek is leesik az állunk.

Olyan belső erő és őszinte nyitottság sugárzik belőle, mint anno Diana hercegnéből. Sarolta hercegnő kicsit sem jön zavarba, ha kétkezi munkát kell végeznie, kíváncsi az őt körülvevő világra és szeretettel közelít az emberekhez. A legjobb példa erre, amikor 2025-ben spontán megölelte egy kerekesszékben ülő rajongóját - írja a life.hu.

Sarolta hercegnő különleges skilljei

Nemcsak nézni és ápolni szereti őket, hanem a nyeregben is rendkívül ügyes Sarolta hercegnő

Kicsi gyerekkorától kezdve érdeklődéssel figyelte a lovakat, és amikor nagyobb lett, lovagolni is elkezdett.

Édesanyja, Katalin hercegné akkor azt nyilatkozta, hogy büszke lányára, amiért ilyen elkötelezett egy ilyen nehéz sport iránt, ugyanakkor félti is.

Elárulta, hogy ő maga nem szeret lovagolni, de Saroltát mindenben támogatni fogja. A kis hercegnő talán a nagymamájától örökölhette az állatok szeretetét: Erzsébet királynő is szenvedélyes lovas volt és nagy szeretettel viseltetett pónijai iránt is. Az alábbi videóban azt láthatod, amint Sarolta hercegnő profikat megszégyenítő hozzáértéssel nyugtat meg egy ideges lovat.

Nem jön zavarba attól sem, ha be kell piszkolnia a kezét

A kis hercegnő már otthonosan mozog a konyhában, szeretettel süt-főz, szüleinek gyakran készít saját kezűleg ajándékokat, így süteményeket is. Apropó, ételek:

Sarolta kedvenc snackje nem a csokoládé, de még csak nem is a habos sütemények vagy a chipsek. A borsó az, amiből gyakorlatilag degeszre tudja enni magát. Ha épp nincs borsó, megteszi az olívabogyó is.

Remekül utánoz ismert embereket

Élvezi, ha mások hangján szólalhat meg. Talán ezt is Erzsébet királynőtől örökölte, aki állítólag mindig megnevette családját azzal, hogy politikusokat utánzott, ismert emberek mimikáit mutatta be, vagy ha akcentussal beszélt.

Nem amatőr szinten zongorázik

Sarolta rendszeresen vesz zongoraleckéket, és sajtóbeszámolók szerint ezt egyáltalán nem éli meg kényszerként. 2025 karácsonyán meg is jelent egy videó, amelyen Katalin hercegnével zongorázik. Ezek a szívet melengető képsorok bejárták a világot.

Kitűnő a nyelvérzéke, és van egy szerelemnyelve is

Sarolta hercegné nyitott, közvetlen gyermek, és szinte szivacsként szívja magába az ismereteket. Anyanyelve mellett spanyolul is beszél, de nem ám alapfokon!

Amikor csak lehetősége nyílik rá, örömmel használja a tanult spanyol szavakat és kifejezéseket.

Hogy egy vagy több idegennyelvet is ismerjen, arról Vilmos herceg és Katalin hercegnő tudatosan döntöttek, hiszen a brit királyi család nemzetközi színtéren is fontos szerepet tölt be – a nyelvtudásból Sarolta hercegnő hosszú távon csak profitálni fog.

Rajong a stílusos napszemüvegekért

Akárcsak édesanyja, ő is rajong a stílusos napszemüvegekért. Legyen szó a wimbledoni teniszbajnokságról, vagy protokolláris eseményről, a napszemüveg mindig ott van rajta. Cuki virágos ruháit az utóbbi egy évben komolyabb darabokra cserélte, a csendes luxus és a visszafogott elegancia híve. Rajongói alig győzik utánozni sikkes stílusát. Egyetlen kiegészítőt nem fogunk még jó ideig látni rajta, ez pedig a tiara.