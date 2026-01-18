Katalin hercegné így készül a királynészerepre

Bár Vilmos és Katalin hivatalosan még nem király és királyné, a háttérben már megkezdődött a felkészülés uralkodásukra. Bennfentesek úgy látják, a walesi hercegné döntéshozatali stílusa és személyisége egyértelmű képet ad arról, milyen elvek mentén kívánják vezetni Vilmossal a monarchiát. Királyi tudósítók szerint Katalin hercegné határozottabb és keményebb, mint bárki is gondolná.

Egy, a Heat Worldnek 2025 decemberében nyilatkozó forrás szerint Katalin hercegné szemlélete Theodore Roosevelt híres elvét idézi: „Beszélj halkan, de tarts kéznél egy nagy botot”. Ugyanekkor a bennfentes hangsúlyozta, hogy a hercegné kedves és gondoskodó fellépése nem jelent gyengeséget. „A nyilvános imázsa gyengéd és békés, de aki ismeri, tudja, nem fél határozott döntéseket hozni, ha szükséges” − nyilatkozta. „Tudja, hogy a vezetéshez bizonyos könyörtelenségre (ám semmiképp sem kegyetlenségre) és egyértelműségre van szükség. Nem riad vissza ettől, kötelességének tekinti, hogy erős maradjon a monarchia érdekében” − tette hozzá. Ez a hozzáállás különösen nagy jelentőségű lehet Vilmos uralkodásának kezdetén, amikor – állítólag – jelentős kulturális változások jöhetnek és bizonyos királyi luxuscikkek visszaszorítása is napirendre kerülhet. „Ezeknek a változásoknak a megvalósítása komoly feszültséggel járhat, ám hogy ez minél kevesebb konfliktussal járjon, az olyan érzékenységet igényel, amellyel Vilmos nem rendelkezik, de Katalin igen” – jegyezte meg a forrás. „Károly király egyre rosszabb állapotban van, Katalin hercegné egyébként már férje koronázási ceremóniáját tervezi Szakértőkkel, udvaroncokkal, sőt, a királlyal és a legszűkebb családi körrel is egyeztet – mindent megtesz, hogy a folyamat zökkenőmentes legyen” – árulta el egy bennfentes - írja a life.hu.

Az átláthatóság Vilmos uralkodásának egyik kulcstémája lesz

A királyi család szakértői közül egyre többen vélik úgy, hogy Vilmos herceg befolyása már most túlmutat a hivatalos szerepén. Nem titok, hogy a walesi herceg kevésbé szabályozott és modernebb monarchiát képzel el, és ennek jegyében már enyhíteni kezdte III. Károly hosszú ideje fennálló protokollszabályait. Úgy tudni, az átláthatóság Vilmos uralkodásának egyik kulcstémája lesz. „Vilmos nagyon a felelősségre vonhatóságra összpontosít, és Katalin is nagyon hasonló gondolkodású. Úgy véli, hogy minden magas rangú királyi személynek pontosan meg kell mutatnia, hogy mit csinál, az miért fontos, és hogyan segíti a nyilvánosságot” − nyilatkozta egy bennfentes.

Andrew Mountbatten-Windsor sorsáról is Vilmos döntött

A trónörökös növekvő befolyását támasztja alá Andrew Mountbatten-Windsor eltávolításának ügye is, amely egyes értesülések szerint inkább Vilmos, mintsem III. Károly döntése volt. Egy, a The Royalistnek 2025 októberében nyilatkozó forrás így fogalmazott: „Károly az elmúlt három évben próbálta kilakolttani Andrást a Royal Lodge-ból, de nem járt sikerrel, nos ezt Vilmos két hét alatt megtette. Károly most már csak névleg király, a funkciót valójában Vilmos tölti be.”