Budapest belvárosában kapták lencsevégre a gyönyörű hollywoodi színésznőt

Érdemes nyitva tartanod a szemed, ha a napokban Budapest belvárosban jársz, ugyanis nem kisebb név, mint Anna Hathaway forgat a napokban hazánkban. Egy hetedik kerületi Facebook csoport is megosztotta a hírt, miszerint Az ördög Pradát visel sztárja, Anne Hathaway Oscar -és Golden Globe-díjas színésznő épp az Erzsébet körút Wesselényi utca sarkán forgat. Anne tetőtől talpig fekete szettjét egy fekete kapucnis térdig érő kabátot, egy sima nadrág és egy minden díszítéstől mentes bokacsizma alkotta.

A valós eseményeken alapuló történet John Chapman, az amerikai légierő harciirányító technikusának életét mutatja be, aki 2002. március 4-én vesztette életét az afganisztáni háború során. Halálát követően hosszú ideig senki sem ismerte a teljes igazságot arról, mi történt valójában azon a havas hegyoldalon – több mint egy évtizednek kellett eltelnie, mire a részletek napvilágra kerültek. Az Afganisztánban játszódó Alone at Dawn Chapman hősies önfeláldozását állítja középpontba, amelynek köszönhetően 23 bajtársa menekült meg. A filmet Dan Schilling és Lori Longfritz 2019-ben megjelent, azonos című könyve alapján adaptálták - írja a ridikul.hu.

Objektum doboz

Anne Hathaway meghatározó szerepben tűnik majd fel a produkcióban, de a középpontban a Chapmant alakító, Adam Driver figurája fog állni. A tengerészgyalogosból színésszé avanzsált Adam Driver még tavaly novemberben tűnt fel itt-ott a belvárosban, sőt a klasszikus zene kedvelő filmsztár még a 150 éves Zeneakadémia Zarándokévek-maratonját is meghallgatta szabadidejében.

A Mid Atlantic Productions korábbi közleménye szerint a filmforgatásra Budapesten és Székesfehérvár környékén, a Szár-hegyi kőbányában kerül sor, amely kiváló terepet nyújt a háborús környezetet idéző jelenetekhez. A közleményben arra is figyelmeztettek, hogy a környéken élőknek érdemes felkészülniük hangos effektusokra, mert várhatóan robbantások, gépfegyverhangok és időszakos területlezárások kísérik majd a filmkészítést. A stáb jelenleg a forgatási munkálatokat végzi, a hivatalos mozipremier-dátum még nem került nyilvánosságra.

Amíg ez a film a mozikba érkezik sem maradunk újdonságok nélkül, ugyanis Anne Hathaway nagyszabású filmjét, Az Ördög Pradát visel második részét április 30-tól nézhetjük meg a magyar mozikban.

A 2006-ban készült első rész egy fiatal nő történetét meséli el, aki váratlanul a divatvilág egyik legkeményebb munkahelyén találja magát. A frissen végzett újságíró, Andy Sachs New Yorkba költözik, és állást kap a nagy presztízsű divatmagazinnál, a Runway-nál, Miranda Priestly, a rettegett főszerkesztő személyi asszisztenseként. Andy kezdetben teljesen kívülálló ebben a felszínesnek és kegyetlennek tűnő közegben, nem ért a divathoz, nem követi a trendeket, és nehezen birkózik meg a főnöke irreális elvárásaival. Ahogy azonban egyre jobban belemerül a munkába, Andy lassan alkalmazkodik a világ szabályaihoz. Megváltozik az öltözködése, a viselkedése és a prioritásai is, miközben karrierje is beindulni látszik. Ám mint mindennek, ennek is ára van, eltávolodik a barátaitól és a párjától, és egyre inkább elveszíti önmagát.

Az ördög Pradát visel 2 innen veszi fel a szálat, és írja tovább a történetet a divat könyörtelen világában. Abban biztosak lehetünk, hogy a történet középpontjában ismét a hatalom, az ambíció és az önazonosság kérdései állnak majd, ezúttal azonban egy megváltozott közegben, ahol Miranda legnagyobb bánatára a divat és a média már egészen más szabályok szerint működik, mint korábban. A történetben továbbra is hangsúlyos szerepet kap a stílus, az éles párbeszédek és a társadalmi szatíra, miközben a film friss nézőpontból közelíti meg a siker és az önmegvalósítás árát. Mi már alig várjuk a bemutatót!