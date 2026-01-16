Válságüzemmódba kapcsolt Katalin és Vilmos

Vilmos herceg és Katalin hercegné válságkezelési szakértőt alkalmazott. Az ok: Harry herceg és Meghan Markle azt tervezik, visszatérnek az Egyesült Királyságba.

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban lépett vissza királyi feladataitól, majd az Egyesült Államokba költözött, ahol gyermekeiket, Archie herceget és Lilibet hercegnőt nevelik. A friss hírek szerint 2026-ban Egyesült Királyságba utazhatnak: a brit királyi család azonban nincs elragadtatva az ötlettől, viszálytól tartanak.

Lapértesülések szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné alkalmazta Liza Ravenscroft válságkezelési szakértőt, még azelőtt, hogy Harry és Meghan visszatérésére sor kerülne. Ravenscroftot állítólag Julian Payne, Károly és Kamilla királynő korábbi kommunikációs titkára, az Edelman jelenlegi vezérigazgatója ajánlotta.

„Nem valószínű, hogy véletlen lenne, hogy az egyik legrangosabb és legelismertebb munkatársa kulcsszerepet vállalt Vilmos hivatalában egy zűrzavaros időszak után. A Kensington-palota és a Buckingham-palota között még szorosabb összhangot szeretnének, de Vilmos esetleges trónöröklése és Meghan és Harry visszatérésének híre is napirenden van” − idézi a forrást a Life.

Richard Eden királyi kommentátor úgy véli, a walesiek tisztában vannak az előttük álló kihívásokkal. Szerinte a sussexiek azt várják, hogy visszatértükkor vörös szőnyeget terítsenek a lábuk elé, annak ellenére, hogy a Kaliforniában élő pár soha nem kért bocsánatot azért, amilyen helyzetbe hozták a királyi családot.

2025 legkevésbé népszerű híressége, Meghan Markle visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint dívás követeléseket fogalmazott volna meg egy esetleges brit látogatás kapcsán. Egy, a sussexiekhez közel álló forrás így nyilatkozott:

„Ez egy teljes kitaláció. Semmi sem igaz belőle. Soha nem hangzottak el ehhez hasonló követelések.”

Rob Shuter Naughty But Nice Substack című műsorában azt nyilatkozta, hogy a 44 éves Meghan teljes kontrollt szeretne az utazás felett. Még azt is kijelentette, hogy egyik alkalmazottja se nézhet rá.

A forrás szerint emellett luxusautó-flottát is igényeltek.

Egy másik bennfentes szerint a megszólítás kérdése is érzékeny pont.

„Nem pusztán védelmet, hanem egy erődöt kér. Golyóálló üveget, fegyveres biztonságiakat mindenhol, ahová csak megy. Meghan elvárja, hogy bárki, aki bármilyen kapcsolatba kerül vele, köteles »Ő Királyi Fensége Sussex hercegnője«-nek szólítani. Nincsenek kivételek” − árulta el a bennfentes.

Harry herceg bízik abban, hogy idén visszaállítják rendőri védelmét az Egyesült Királyságban. Amennyiben ez megtörténik, gyermekeik, a hatéves Archie herceg és a négyéves Lilibet hercegnő is elkísérhetik szüleiket a brit útra és találkozhatnak nagyapjukkal, a súlyosan beteg Károly királlyal. Ez korábban is megtörténhet, ugyanis a brit uralkodó Amerikába utazik, Harry pedig jelezte apjának, hogy szívesen vendégül látná Kaliforniai otthonukban.