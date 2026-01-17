Sarah Ferguson tündöklése és bukása

Egykor 40 millió dolláros királyi rezidencia, korlátlan luxus, címek és rangok jártak neki. Mára kizárták a királyi körökből, megszégyenülve, jövőkép nélkül – és források szerint egyre kétségbeesettebben próbál kapaszkodót találni Sarah Ferguson.

Sarah Ferguson története az egyik legdrámaibb bukás a brit monarchia közelmúltjából. A volt hercegné élete néhány év alatt fordult át tündérmeséből botrányokkal terhelt túlélési küzdelemmé, amelyet múltbéli döntéseinek, eszetlen költekezésének és az Epstein-ügynek köszönhet.

Sarah Ferguson luxuséletet élt

Sarah Ferguson II. Erzsébet királynő nászajándékaként egy egyedi tervezésű, 12 hálószobás otthonban kezdte házasságát Andrással. Luxuséletet élt: háztartási személyzet szolgálta ki, miközben állítólag havi 18 000 dollárt költött borra és évente 132 000 dollárt ruhákra. A házasság 1996-ban, tíz év után véget ért, ám a kapcsolatuk megmaradt. 2004-ben a volt pár a windsori kastély területén fekvő Royal Lodge-ba költözött, ahol húsz éven át élvezhették a 40 hektáros birtok kényelmét.

Az első botrány 2011-ben robbant ki, amikor napvilágra került egy e-mail, amelyben Ferguson a később elítélt szexuális bűnöző Jeffrey Epsteinre legjobb barátjaként hivatkozott. Bár korábban nyilvánosan elhatárolódott tőle, az üzenet súlyos következményekkel járt: eltávolították az ITV műsoraiból, köztük a Loose Women és a This Morning című adásokból, valamint jótékonysági szerepeiből is. Szóvivője szerint a bocsánatkérő e-mailt azután írta, hogy Epstein rágalmazási perrel fenyegette meg. András herceg eközben a 2019-es BBC-interjúban bagatellizálta az Epsteinnel való kapcsolatát, miközben Virginia Giuffre szexuális zaklatással vádolta meg – amit máig tagad, de később állítólag 16,3 millió dolláros kártérítést fizetett a nőnek.

András szerint édesanyja, II. Erzsébet nem ezt akarta volna

A botrányok következményeként Fergusont és Andrást megfosztották címeiktől, és kilakoltatták a Royal Lodbe-ból. „Sarah nem tudja feldolgozni, hogy eddig királyi életmódot folytatott, most pedig közemberként él. Hihetetlenül megalázónak találja a helyzetet. A közvélemény szerint András és Sarah nem bánták meg tetteiket, és nem értik, milyen vérlázító az Epsteinnel való kapcsolatuk és az azzal kapcsolatos hazugságaik. Ferguson úgy érzi, III. Károly király túl messzire ment a kilakoltatással, és igazságtalannak tartja, hogy elvette András születési jogát, a címei használatát. András pedig állítólag azt hangoztatja, hogy „ez az utolsó dolog, amit az anyja akart volna” − nyilatkozta egy jólértesült a RadarOnline-nak.

Korábbi beszámolók szerint Vilmos herceg ösztönözte Károlyt András eltávolítására, egy bennfentes akkor azt mondta, Sarah és András szerint Károly gyenge volt, hogy nem mert szembeszállni a saját fiával.

Sarah Ferguson lányai óvatosak

A volt hercegné most lányaihoz fordulna segítségért. Lapinformációk szerint Portugáliába költözne, ahol Eugénia hercegnő és férje élnek. A lányok azonban óvatosak: „Udvariasak a szüleikkel, de távol tartják magukat tőlük” – mondta egy forrás és hozzátette, ez teljesen érthető, ugyanis majdnem ők is elvesztették címeiket az Epstein-botrány miatt. Ferguson pénzügyi múltja sem nyugtatja meg Beatrixet és Eugéniát – írta meg a Life.

Andrew Lownie könyve szerint II. Erzsébet királynő Fergie több százezer dollárnyi adósságát rendezte, mert az asszonyt egy barátja perrel fenyegette, amikor egy 132 000 dolláros kölcsönből mindössze 6 500 dollárt fizetett vissza. Egy korábbi cikk szerint évente több mint egymillió dollárt költött alkalmazottakra, ajándékokra és partikra. „Sarah fényűző körülmények között élt a Royal Lodge-ban, és azt gondolta, hogy haláláig ott marad” – mondta a forrás. „Nem számított arra, hogy életének ebben a szakaszában számlákat kell majd fizetnie, és semmi kilátása arra, hogy ez változni fog. Nincs erre felkészülve” – tette hozzá az informátor.