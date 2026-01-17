Így viselkedett Katalin hercegné a születésnapi ebéden

Nem hazudtolta meg magát. Katalin hercegné mindenki kedvence.

Egy csendes, vidéki francia bisztró dolgozói számára felejthetetlen élményt hozott a január eleje, amikor egy igazán különleges vendég tért be hozzájuk: Katalin hercegné. A walesi hercegné feltűnés nélkül, minden sallangtól mentesen ünnepelte születésnapját, és ezzel mély benyomást tett mindenkire, aki találkozott vele.

Katalin hercegné bárhol jár, az emberek mosolyognak

Katalin hercegné január 9-én, 44. születésnapja alkalmából édesanyjával, Carole Middletonnal és húgával, Pippa Middletonnal ebédelt a Berkshire megyében található Hungerford egyik apró francia éttermében, a The Funghi Clubban. A bisztró a vendégek szerint nyugodt, barátságos hangulatot áraszt, így ideális helyszín volt a visszafogott ünnepléshez.

A személyzet szerint a hercegné minden elvárást felülmúlt. Egy dolgozó úgy fogalmazott:

„Rendkívül kedves, közvetlen és méltóságteljes volt – pont olyan, amilyennek az ember elképzeli.”

Hozzátették, hogy ez a látogatás „egy apró pillanatnyi varázslat” volt számukra, amelyet soha nem fognak elfelejteni.

Katalin hercegné a születésnapjához időzítve a Mother Nature című videósorozata téli epizódjában is feltűnt, amelyben őszintén beszélt a betegsége utáni gyógyulásról. Elmondása szerint a természet segített neki megnyugodni, feldolgozni az érzelmeit és újra kapcsolatba kerülni önmagával. A Kensington-palota szerint a sorozat egy rendkívül személyes alkotói időszak lezárása, amely azt mutatja meg, milyen fontos szerepet játszhat a természet az ember lelki és testi felépülésében - írja a Mirror nyomán a Ripost.