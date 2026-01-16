Ezért nem viselhet tiarát Sarolta hercegnő

A 10 éves Sarolta hercegnőt olyan íratlan, de következetesen alkalmazott szabályok kötik, amelyek a tiarákat elsősorban a felnőttkorhoz, leggyakrabban a házassághoz kapcsolják. Bár a történelemben voltak kivételek, a jelenlegi gyakorlat szerint Sarolta számára még nincs itt az idő a fejdísz viseléséhez.

A 10 éves Sarolta hercegnő, Vilmos herceg és Katalin hercegné lánya, jelenleg a harmadik a brit trónöröklési sorban, ám egyelőre nem számít aktív királyi személynek, ami önmagában is szigorú korlátokat jelent a történelmi ékszerek viselését tekintve. A királyi hagyomány szerint a nők többsége az esküvője napján visel először tiarát, különösen akkor, ha nem ők az uralkodók. Bár ezt a szabályt soha nem írták le, a monarchián belül az egyik leginkább tiszteletben tartott szokásként él.

A tiarák ugyanis nem pusztán díszek: a királyi rang, a folytonosság és a tekintély vizuális jelképei, ezért hozzáférésük szigorúan ellenőrzött.

Palotai források szerint Sarolta fiatal kora önmagában is indokolja, hogy még nem viselhet tiarát, nevelése pedig már most a királyi viselkedés finom szabályaira épül. Ebben kiemelt szerepet vállal Anna hercegnő, Erzsébet királynő 75 éves lánya.

Egy bennfentes így fogalmazott:

„Anna szerepvállalása messze túlmutat a protokoll vagy a ceremónia oktatásán. Segít Saroltának megérteni a királyi élet társadalmi mechanizmusait, például hogyan kezdjen barátságosan egy beszélgetést, hogyan zárja le udvariasan, és hogyan lépjen tovább anélkül, hogy megsértene bárkit is. Ez egy olyan készség, amit édesanyjának, Katalinnak idővel kellett elsajátítania, de Sarolta már ebbe született bele, és sok dolgot ösztönösen érez is ezekből.”

III. Károly király koronázásán, Sarolta egy Jess Collett és Alexander McQueen által tervezett kristálylevél fejdíszt viselt – a tiara egyértelmű alternatívájaként. Katalin hercegnő ugyanezt a motívumot egy nagyobb, hozzá illő változatban választotta, erősítve a folytonosságot anélkül, hogy megszegte volna a hagyományokat. „A királyi öltözékben semmi sem véletlen, mindennek jelentése van” − idéz egy királyi szakírót a RadarOnline.

A tiaraviseléshez a belépő továbbra is a házasság. Katalin hercegné 2011-ben, Vilmos herceggel kötött esküvőjén a Cartier Halo tiarát viselte, míg Meghan Markle 2018-ban, Harry herceg feleségeként a Queen Mary Diamond Bandeau mellett döntött.

Katalin később olyan darabokat viselt, mint a Strathmore Rose, a Queen Mary Lover’s Knot, a Lotus Flower és az Oriental Circlet. Meghan Markle, aki 2020-ban visszalépett királyi feladataitól, azóta nem viselt nyilvánosan tiarát, írja a Life.